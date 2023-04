Regionalliga: Stadion-Theater - 1. FC Düren - Preußen Münster abgesagt

Was für ein Hin und Her. Der 1. FC Düren dachte, dass er alle Auflagen des Verbandes erfüllt hätte. Klarer Fall von Denkste. Nun wurde das Spiel gegen Preußen Münster abgesagt.

Eigentlich wollte der SC Preußen Münster am Samstag (14 Uhr) den nächsten Schritt zum Aufstieg gehen. Mit einem Dreier beim 1. FC Düren und einem Remis oder einer Niederlage der U23 von Gladbach beim SV Straelen wäre der Drittliga-Aufstieg vorzeitig perfekt gewesen.

Doch statt einer möglichen Party muss Münster am Samstag nun die Beine hochlegen. Denn die Partie wurde abgesagt. Auch wenn das weder vom Verband noch von den Vereinen offiziell bestätigt wurde. Düren hatte zwar eine Absage in den sozialen Medien bekannt gegeben, den Post wenig später aber wieder gelöscht.

Dabei hatten die Dürener gedacht, dass sie alle Auflagen des Verbandes erfüllt hätten. Noch am Freitag betonte Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn gegenüber RevierSport: "Die Bauarbeiten im Gästeblock sind gerade rechtzeitig fertig geworden und entsprechen den Verbandsauflagen. Für uns als eher kleinerer Verein ist es eine Freude, die zahlreichen Fans aus Münster zu empfangen. Wir wollen ein guter Gastgeber sein, uns aber sportlich gegen einen Sieg der Preußen stemmen."

Es gibt sogar einen Post in den Soziale Medien, wo Düren sich stolz präsentiert und erklärt: "Offiziell ist unser Gästebereich inkl. aller Auflagen eröffnet."

Doch wenig später die Kehrtwende. Auf der Pressekonferenz der Preußen am Freitag nahm auch SCP-Trainer Sascha Hildmann zu dem Theater Stellung: "Was jetzt passiert, können wir nicht mehr beeinflussen. Natürlich ist das maximal blöd. Wir haben uns drei Jahre gequält, geprügelt, um aus dieser Liga rauszukommen. Wann und wo das passiert, ist völlig egal."

Münsters Sportlicher Leiter Peter Niemeyer ergänzte: "Es ist schon sehr kurios. Es sind schon viele Sachen in diesem Jahr passiert, bei denen man sich fragt, ob das einer Profiliga gerecht wird. Diese Frage muss sich der Verband stellen."

Daher zeigt dieser Fall erneut, warum der Verband nun die Daumenschrauben bei der Stadionfrage in der Regionalliga angezogen hat. Denn es ist in einer nun offiziellen Profiliga unwürdig, wenn eine Begegnung so kurzfristig abgesetzt werden muss.

Und in dem Fall sogar ein eventueller Aufstieg verschoben wird.