Regionalliga West: Preußen Münster muss ohne Leistungsträger in die nächsten Spiele

Preußen Münster muss in den nächsten Regionalliga-Partien auf einen wichtigen Spieler verzichten. Der Flügelflitzer hat sich verletzt.

Preußen Münster muss vorerst ohne Henok Teklab auskommen. Wie der Tabellenführer der Regionalliga West am Montag mitteilte, hat sich der Außenstürmer im Training am vergangenen Freitag eine Bänderverletzung am Knöchel zugezogen.

Das sei das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, so die Münsteraner, die die Ausfallzeit des 24-Jährigen auf "voraussichtlich zwei bis drei Wochen" prognostizieren.

Nach dieser Rechnung muss der SCP definitiv im Nachholspiel gegen den SV Rödinghausen am kommenden Mittwoch (5. April) sowie gegen Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 8. April), den 1. FC Düren (Samstag, 15. April) und womöglich auch gegen Fortuna Düsseldorfs U23 (Samstag, 22. April) auf Teklab verzichten.

Damit könnte der Flügelflitzer auf dem Rasen fehlen, wenn seine Mannschaft den nahenden Aufstieg in die 3. Liga fix macht. Mit sechs Toren und elf Vorlagen in 23 Einsätzen ist Teklab ein wichtiger Teil der Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann.