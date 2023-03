1. FC Bocholt: Gegen Münster - Zuschauer-Saisonrekord sicher, John verspricht heißen Tanz

Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag ab 14 Uhr den SC Preußen Münster. Der Aufsteiger will dem Tabellenführer ein Bein stellen.

Einen Zuschauer-Rekord der laufenden Saison hat der 1. FC Bocholt bereits sicher: Die Gigaset-Arena wird am Samstag mit 3.276 Zuschauern restlos ausverkauft sein. Der Grund: der Ligaprimus SC Preußen Münster gibt sich die Ehre am Bocholter Hünting.

"Natürlich ist die Vorfreude da, sich vor vielen Zuschauern mit dem besten Team der Liga zu messen. Uns erwartet eine Mannschaft, die extrem gut zusammengestellt ist und eine enorm hohe Qualität aufweist", sagt Marcus John vor dem Duell mit dem Spitzenreiter.

Im Hinspiel gab es für das John-Team an der Hammer Straße nichts zu holen. 0:5 unterlag Bocholt in Münster. "Wir sind in Münster ordentlich unter die Räder gekommen, aber haben uns mittlerweile in der Regionalliga akklimatisiert. Wenn es uns gelingt, Leistung und Konzentration abzurufen, können wir auch gegen Preußen mithalten. Wir wollen ihnen einen heißen Tanz und großen Kampf bieten", betont der am Saisonende scheidende Bocholt-Trainer, der kurz vor einer Unterschrift beim KFC Uerdingen steht.

John ergänzt: "Es wird exorbitant wichtig sein, eine gute defensive Stabilität an den Tag zu legen und die Räume möglichst eng zu halten. Denn gelingt uns das nicht, wird ein Gegentor gegen diese Mannschaft nur eine Frage der Zeit sein. Es muss sehr viel zusammenpassen bei uns und der Matchplan muss gut sein. Dazu müssen wir natürlich auch versuchen, trotzdem mutig nach vorne zu spielen. Vielleicht geht auch über unsere Fans zusätzlich was, sie können uns ein paar Extra-Prozente geben."

1. FC Bocholt: Das Lazarett ist gut gefüllt

Keine guten Nachrichten hat FC's Coach indes aus dem Lazarett zu vermelden. Gino Windmüller und Sascha Voelcke sind wieder leicht ins Training eingestiegen, ein Einsatz kommt für beide jedoch noch zu früh. Isaak Akritidis muss ein weiteres MRT abwarten, um genaue Gewissheit über das Ausmaß seiner Verletzung zu bekommen.

Und auch Torjäger Marcel Platzek wird nach seiner krankheitsbedingten Pause zunächst die Freigabe vom Kardiologen benötigen, um wieder mitmischen zu dürfen. Zudem fällt Innenverteidiger Leander Goralski wohl noch drei Wochen länger aus. Auf Marvin Lorch muss Trainer Marcus John in dem Spiel auch verzichten, dieser holte sich gegen Mönchengladbach seine fünfte Gelbe Karte. Eine positive Meldung gibt es aber, Keeper Sebastian Wickl wird wohl wieder spielen können.