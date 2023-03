KFC: Das ist der Favorit auf den Trainer- und Sportchef-Posten - Training nur noch am Abend?

Beim KFC Uerdingen geht es Schlag auf Schlag. Die aktuell sportliche Leitung wurde von ihren Aufgaben entbunden. Der neue starke Mann steht schon in den Startlöchern.

Auf den KFC Uerdingen war in der Vergangenheit immer Verlass: Die Krefelder lieferten den Medien immer gute Geschichten. Und es bleibt dabei: An der Grotenburg wird es nicht langweilig.

Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Regionalliga West peilte der KFC den sofortigen Wiederaufstieg an. Denkste! Die Blau-Roten steht fast 20 Punkte hinter Platz eins und können die nächste Oberliga-Saison planen.

Derweil wurde schon einiges an Personal verschlissen. Denn nach Alexander Voigt musste nun auch der zweite Trainer der laufenden Serie, Björn Joppe, gehen. Mit ihm packte auch Patrick Schneider, bisheriger Sportchef, seine Koffer in Krefeld. RevierSport berichtete.

Wie sehr es beim KFC Uerdingen an sportlicher Kompetenz fehlt, beweist schon alleine die Joppe-Verpflichtung. Aufgrund des begrenzten Netzwerks von Präsident Damien Raths sowie nun Ex-Sportchef Schneider hatte der KFC nach RevierSport-Informationen die offiziellen Bewerbungen (Lebenslauf, Motivationsschreiben) durchwühlt und stieß so auf Joppe. Nach einem Bewerbungsgespräch sah man in Joppe den richtigen Mann. 102 Tage später ist der 44-jährige Joppe beim KFC wieder Vergangenheit.

Damit in der Zukunft die sportlichen Entscheidungen professioneller und allen voran besser getroffen werden, soll Marcus John ab dem 1. Juli 2023 das Ruder beim KFC Uerdingen übernehmen. Der scheidende Sportchef und Trainer des 1. FC Bocholt soll auch an der Grotenburg Coach und Manager in Personalunion werden. Nach RevierSport-Informationen wird noch in dieser Woche eine Entscheidung fallen. "Wir befinden uns in Gesprächen. Aber es steht noch nichts fest. Die Unterschriften fehlen noch", erklärt John.

KFC Uerdingen: Gespräche zwischen Klub und John sind noch nicht beendet

Der 48-Jährige betont auch: "Egal, wie die Entscheidung dann ausgeht: Ich werde bis zum letzten Tag alles für den 1. FC Bocholt und den Klassenerhalt geben. Denn einen Abstieg will kein Spieler, kein Trainer, kein Fan, kein Verantwortlicher miterleben. Wir wollen Bocholt in der Regionalliga halten!"

Und ab dem 1. Juli soll John dann den KFC Uerdingen in diese Spielklasse führen. Wie RS erfuhr, dann mit neuen Ideen. Denn John favorisiert die Lösung, dass in der 5. Liga nur am Abend trainiert wird. Der KFC versucht nun die infrastrukturellen Lösungen für diese John-Idee zu finden und realisieren.

Für den Familienvater, der in Mönchengladbach lebt und in Essen in der Versicherungsbranche in einer höheren Position beruflich unterwegs ist, wäre es die optimale Lösung. Denn er könnte mit dem angedachten Abend-Training wohl seinen aktuellen Hauptberuf weiter so ausüben wie bisher.