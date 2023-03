Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn zieht seine Mannschaft am Ende der Saison freiwillig in die Kreisliga C zurück! RevierSport hat mit dem Trainer gesprochen.

Diese Nachricht war ein absoluter Hammer - und ein Schock für alle Beteiligten des 1. FC Kaan-Marienborn. Der Tabellenvierte der Regionalliga West wird seine Mannschaft am Saisonende vollständig vom Spielbetrieb zurückziehen.

Das bedeutet: Die Reserve-Mannschaft, die aktuell in der Kreisliga C spielt, wird durch den Rückzug zum ersten Seniorenteam von Kaan-Marienborn.

Somit ist es ein Absturz von der Regionalliga West in die Kreisliga C. "Es war für uns eine ganz schwere und sehr traurige, aber am Ende leider alternativlose Entscheidung. Der Westdeutsche Fußballverband hat uns mit der extremen und sehr plötzlichen Verschärfung der Lizenzauflagen die Grundlage genommen, um weiterhin in der Herkules Arena spielen zu dürfen", erklärte Florian Leipold, erster Vorsitzender des Noch-Regionalligisten, in einer Pressemitteilung.

Wer hätte damit gerechnet? Wahrscheinlich niemand. Denn: Kaan-Marienborn ist die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Regionalliga-Saison. Als Oberliga-Meister brauchte der Siegener Klub keinerlei Anlaufzeit in der höheren Spielklasse und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Mit 44 Punkten aus 26 Partien ist der Aufsteiger sensationell Vierter - und damit vor Fortuna Köln, Alemannia Aachen oder Rot-Weiß Oberhausen.

Einen großen Anteil am jüngsten Erfolg des Vereins hatte Trainer Thorsten Nehrbauer. Der Coach und Ex-Profi führte den 1. FC Kaan-Marienborn im Sommer 2022 bereits zum zweiten Mal zum Aufstieg in die Regionalliga und qualifizierte sich zudem für den DFB-Pokal.

Der 45-jährige Nehrbauer war sichtlich enttäuscht, als ihn RevierSport am Donnerstagabend - 23. März - zum Regionalliga-Aus seines Klubs befragte: "Die Nachricht habe ich auch erst am Donnerstag erfahren - so wie alle anderen Leute. Das war wirklich ein Schock! Ich bin fassungslos und muss die Neuigkeit auch erst einmal sacken lassen. Im Moment kann ich noch nicht viel zu der Situation sagen, aber: ich werde mich sicherlich in der nächsten Woche dazu äußern. Sowohl zum überraschenden Regionalliga-Rückzug, als auch zu meiner persönlichen Zukunft."

Eine Sache ist klar: Thorsten Nehrbauer, der in seiner aktiven Karriere auf zwei Bundesliga - und 132 Zweitliga-Spiele zurückblicken kann, braucht sich dank seiner hervorragenden Arbeit sicherlich keine Gedanken um eine Zukunft im Fußball zu machen. Beim 1. FC Kaan-Marienborn sieht das seit Donnerstag anders aus.