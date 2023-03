TuS Bövinghausen: Nach RS-Aufruf: Stadionfrage geklärt - "Ein Musterbeispiel für deutsche Behörden"

So ist das Leben: Für einen Verein gab es heute eine sehr traurige Nachricht, ein anderer Klub darf sich währenddessen freuen.

Nicht nur im Leben, sondern auch im Sport: Es gibt einfach Tage, die sind zum Vergessen und auf der anderen Seite gibt es Momente von großer Freude.

Während der 1. FC Kaan-Marienborn als Tabellen-Vierter (!) der Regionalliga West seinen Rückzug in die Kreisliga C (!) bekanntgab, hat der TuS Bövinghausen allen Grund zur Freude.

Nach dem Hilferuf im RevierSport bezüglich eines Regionalliga tauglichen Stadions darf sich der ambitionierte Dortmunder Oberligist freuen.

Der TuS Bövinghausen wird beim WDFV (Westdeutscher Fußballverband) den Antrag stellen, im Ischelandstadion in Hagen spielen zu dürfen. Das soll die neue Regionalliga-Heimat der Dortmunder - ein sportlicher Aufstieg natürlich vorausgesetzt - werden.

"Es lief alles super reibungslos ab. Ich habe am Donnerstagmorgen zum Hörer gegriffen und Karsten-Thilo Raab, den Serviceleiter Sport der Stadt Hagen, angerufen. Er wusste sofort, um was es geht, weil der RevierSport-Bericht deutschlandweit hohe Wellen geschlagen hat. Wahnsinn, wie viele und von wo überall ich Nachrichten erhalten habe. Dafür bedanke ich mich auch noch einmal herzlichst", erzählt Ajan Dzaferoski gegenüber RevierSport.

Der Boss des TuS Bövinghausen verrät weiter: "Wir haben uns dann für 14 Uhr verabredet und alles binnen kurzer Zeit geklärt. Alles völlig unbürokratisch und geradeaus. So sollte es ablaufen. Das ist ein Musterbeispiel für deutsche Behörden, wie es eigentlich laufen sollte. Einfach nur toll! Ein Riesen-Dank an Herrn Raab und auch ein großes Lob an die Stadt Hagen. Wir haben die Unterschrift erhalten und die Stadion-Erklärung an den Verband weitergeleitet."

Das Ischelandstadion, das rund 30 Kilometer von der Provinzialstraße, der Heimat des TuS Bövinghausen, entfernt ist, wurde zuletzt von keiner Mannschaft genutzt. Es bietet insgesamt 17.000 Fans Platz und erfüllt alle Voraussetzungen, um den Regionalliga-Anforderungen gerecht zu werden. "Es braucht nur ein kleines Lifting, ein bisschen Schminke von uns. Das wird das Stadion erhalten. Wir kennen da die richtigen Leute, die dem guten Teil ein schönes Make-Up verpassen", sagt Dzaferoski.

Nach RS-Informationen muss Bövinghausen der Stadt Hagen eine Miete pro Heimspiel in einem kleinen vierstelligen Bereich entrichten. Zudem stellt der TuS dann das Catering und die Security sowie alles andere, was an einem Regionalliga-Spieltag anfällt.

Doch klar: Bövinghausen liegt zwölf Spieltage mit drei Punkten Vorsprung auf Kurs Regionalliga, doch zuletzt schwächelte der TuS. Dzaferoski betont: "Ich werde am Donnerstabend der Mannschaft beim Training noch einmal eine Ansage machen. Wir kümmern uns um die Infrastruktur und alles ist so gut wie geklärt. Jetzt ist die Mannschaft an der Reihe das Ding sportlich durchzuziehen."