Regionalliga: Mit Profi-Innenverteidigung - auch Schalke II spielt 0:0

Die U23 des FC Schalke musste am Mittwochabend zum SV Lippstadt reisen. Nach 90 Minuten stand es 0:0.

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie wollte die U23 des FC Schalke am Mittwoch wieder in die Erfolgsspur finden. In der Regionalliga West stand das Spiel beim SV Lippstadt an.

"Lippstadt hat eine gute Spielanlage und eine junge Mannschaft, die teilweise auf Schalke ausgebildet wurde. Auch wenn ein Spiel unter der Woche in Lippstadt immer eine Herausforderung ist, wollen wir die drei Punkte", betonte S04-Trainer Jakob Fimpel vor dem Spiel.

Mit einem Sieg konnte Schalke auf den fünften Platz springen. Im Hinspiel gab es eine 1:3-Heimniederlage für die königsblauen Talente. Nun folgte ein 0:0 im Rückspiel.

Schalke musste in Lippstadt auf ein Trio verzichten. Luca Campanile, Ardy Mfundu und Routinier Tim Albutat konnten nicht mitwirken. Dafür konnte S04-Coach Jakob Fimpel auf eine Profiverteidigung bauen. Denn neben Ibrahima Cissé, der derzeit zur U23 abgestellt ist, mischte auch der Österreicher Leo Greiml auf dem Platz mit, um Spielpraxis zu sammeln.

SV Lippstadt: Balkenhoff - Sprekelmeyer, Fischer (85. Ortmann), Allmeroth, Halbauer (64. Lee) - Holtkamp, Ufuk, Altun, Möller - Matter (68. Mika) - Kaiser (77. Wagner) Balkenhoff - Sprekelmeyer, Fischer (85. Ortmann), Allmeroth, Halbauer (64. Lee) - Holtkamp, Ufuk, Altun, Möller - Matter (68. Mika) - Kaiser (77. Wagner) Schalke U23: Novakovic - Schell, Greiml, Cissé (52. Boboy) - van der Sloot, Balouk (81. Bokake Bolufe), Kyerewaa, Müller (61. Kurt) - Amadin, Castelle (66. Sané), Dadashov Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong Gelb-Rot: Schell (87.)

Mit Blick auf die Abwehr mit Erfolg, denn Schalke hielt - wie zuletzt auch die Profis - die Null. In den letzten Minuten auch in Unterzahl, denn Julius Schell flog mit Gelb-Rot vom Feld. Durch das Unentschieden bleibt Schalke auf Platz acht, Lippstadt bleibt auf dem zehnten Rang.

Weiter geht es für den SV Lippstadt am Samstag (25. Februar, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Schalke II spielt am Sonntag (26. Februar, 14 Uhr) zuhause gegen Rot-Weiß Oberhausen.