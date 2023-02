Ex-Schalker Mika Hanraths: "Mein Ziel ist nach wie vor der Profifußball"

Mika Hanraths stieß vor zwei Jahren als großes Talent zur U23 des S04. Doch auf Schalke schaffte er nicht den Durchbruch. Nun spielt er für Bocholt – aber sein Profi-Traum lebt weiter.

Zwei Jahre spielte Mika Hanraths für die U23 des FC Schalke 04. In dieser Zeit nahm der inzwischen 23-Jährige am Sommertrainingslager und oft auch am Training der Profis auf dem Berger Feld teil.

In der vergangenen Saison führte er die königsblaue Nachwuchsmannschaft sogar als Kapitän aufs Feld. Den Durchbruch schaffte er aber beim S04 nicht.

Während andere Spieler dauerhaft zu den Profis aufrückten, gelang das dem gebürtigen Berliner nicht. Im vergangenen Sommer endete der Vertrag des ehemaligen Jugendnationalspielers bei den Knappen. Sein immer wieder formuliertes Ziel war danach ein Profivertrag in eine der ersten drei Ligen.

Weil sich dies zerschlug, heuerte er Mitte September beim Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt an. Für den ambitionierten Innenverteidiger ein Schritt seitwärts. Dennoch lebt sein Traum vom Profivertrag weiter, sagte er nach dem wichtigen 3:1 (1:0)-Sieg der Bocholter in Wattenscheid dem RevierSport. "Auf jeden Fall. Das ist ein Schritt zur Seite, um meine Spielpraxis zu halten. Und um mich auf der Bühne zu zeigen, auf der ich seit mittlerweile vier Jahre spiele, um mit guten Leistungen im nächsten Jahr den nächsten Schritt nach vorne zu machen", erklärte Hanraths. "Mein Ziel ist nach wie vor der Profifußball!"

Die bislang starke Saison der Schalker U23 wundert ihn nicht: "Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe sie auch in der Vorbereitung weiterverfolgt, ich kenne ja noch viele Mitspieler und bin mit ihnen im Austausch", sagte er. Er lobte seinen Ex-Trainer Jakob Fimpel: "Mit dem Trainer und Trainerteam war das relativ klar. Das sind top Jungs."

Für Hanraths und seinen 1. FC Bocholt geht es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt. "Das 3:1 in Wattenscheid war ein großer Schritt in die richtige Richtung", atmete er nach dem umkämpften Spiel durch. "In Wattenscheid kam es nicht darauf an guten Fußball zu spielen, sondern zu gewinnen. Das haben wir getan." Die Umstellung von der U23 des S04 nach Bocholt sei ihm nicht schwergefallen. "Ich habe keine Zeit gebraucht um mich daran zu gewöhnen. Wir können auch Fußball spielen und die Mischung stimmt."

Deswegen ist er auch vom Klassenerhalt des Tabellenvierzehnten überzeugt: "Wir wissen, worum es geht. Wir werden so weiterarbeiten und das hundertprozentig packen." Und im Idealfall kann er danach seine Tasche packen und irgendwo seinen Traum vom Profifußball verwirklichen.