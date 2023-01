Regionalligist Alemannia Aachen eröffnet das Jahr 2023 gegen Fortuna Düsseldorf II. Ein Offensivspieler fällt verletzungsbedingt aus.

Am Freitagabend (27. Januar, 19.30 Uhr) trifft Alemannia Aachen unter Flutlicht auf die U23 von Fortuna Düsseldorf. Mit einem Dreier könnten die Kaiserstädter punktemäßig zum Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach II aufschließen und die Statistik als bestes Heimteam der Liga bestätigen.

Bei dieser Mission nicht mit dabei sein wird Felix Heim. Der 21-Jährige fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Das bestätigte die Alemannia auf der vereinseigenen Homepage. "Mit dem Faserriss Grad 1 im rechten Oberschenkel kann Heim allerdings schon nach etwa ein bis zwei Wochen wieder ins Training einsteigen. Die Alemannia wünscht gute Besserung und eine schnelle Genesung", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Die Verletzung zog sich der Außenstürmer beim Testspiel im Trainingslager gegen Radomiak Radom (2:1) zu.

Nur eine Minute nach seiner Einwechslung musste Heim bereits wieder ausgewechselt werden und wurde durch Dmitry Imbongo ersetzt. Neben dem Auftaktduell gegen Düsseldorf II wird der 1,78-Meter-Mann auch das Spitzenspiel beim Tabellenführer Preußen Münster (05. Februar, 14 Uhr) verpassen. Wenn die Genesung gut verläuft, könnte Heim für die Heimpartie gegen den Wuppertaler SV (11. Februar, 14 Uhr) wieder eine Option sein.

Die Leistungsdaten von Felix Heim: für Alemannia Aachen: 13 Pflichtspiele, 1 Tor, 2 Vorlagen für Rot-Weiss Essen: 13 Pflichtspiele, 2 Tore, 4 Vorlagen für den FSV Frankfurt: 14 Pflichtspiele, 1 Vorlage für den SSV Reutlingen: 17 Pflichtspiele, 2 Tore, 1 Vorlage für die TSG Balingen: 43 Pflichtspiele, 10 Tore, 11 Vorlagen

Am Tivoli gehört der 21-Jährige jedoch nicht zum Stammpersonal und wurde von elf Einsätzen zehnmal eingewechselt. Mit seiner starken Vorlage zum 1:0-Heimsieg gegen den SV Lippstadt hatte Heim jedoch seinen Anteil, dass sich Aachen in der Spitzengruppe etabliert hat. Erst im Sommer wechselte der Rechtsaußen von Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen in die Kaiserstadt.

Felix Heim galt als großes Talent, als er 2021 aus der Regionalliga Südwest zu RWE wechselte. An der Hafenstraße blieb ihm aber der Durchbruch verwehrt und er lief nur zehnmal in der Liga auf.