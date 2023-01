Alemannia Aachen: Testspiel-Coup im Trainingslager - Ex-Stürmer trainiert bei Konkurrent

Alemannia Aachen hat sein zweites Testspiel im Türkei-Trainingslager gewonnen. Ein Ex-Stürmer stellt sich derweil bei einem Regionalliga-Mitsteiter vor.

Im türkischen Belek bereitet sich Alemannia Aachen derzeit auf die Rückrunde der Regionalliga West vor. Im zweiten Testspiel des Trainingslagers ist dem Traditionsklub am Donnerstag ein kleiner Achtungserfolg gelungen. Die Aachener besiegten den polnischen Erstligisten Radomiak Radom mit 2:1 (1:1).

Gegen den Tabellenzehnten der Ekstraklasa erzielte Dino Bajric auf Vorlage von Jannik Mause die Führung (26.). Nach dem Ausgleich der Polen (Dominik Sokol/36.) ging es beim Stand von 1:1 in die Halbzeit. Eine knappe Viertelstunde nach Wiederanpfiff fiel der Siegtreffer: Elsamed Ramaj köpfte zum 2:1 ein (58.).

Bitter allerdings: Kurz nach der Halbzeit musste Felix Heim angeschlagen ausgewechselt werden. Der Offensivmann hatte sich offenbar bei einem Sprint am Oberschenkel verletzt. Genauere Angaben gab es bislang nicht von der Alemannia.

Für das Team von Cheftrainer Helge Hohl war es der erste Sieg im zweiten Testspiel in der Türkei. Am Montag trennte sich Aachen 1:1 vom 1. FC Lokomotive Leipzig, dem Tabellensiebten der Regionalliga Nordost. Ehe es zurück ins Dreiländereck geht, steht noch eine dritte Partie am. An Freitagabend trifft der TSV auf den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze.

Derweil befand sich ein Stürmer, der bis zum letzten Sommer zwei Jahre lang in Aachen unter Vertrag stand, zuletzt bei einem Liga-Konkurrenten im Probetraining. Oluwabori Falaye nahm laut dem Bocholter-Borkener Volksblatt am Mittwochabend an der Einheit des 1. FC Bocholt teil.

Der 24-jährige Angreifer sammelte zwischen 2020 und 2022 39 Regionalliga-Einsätze für die Alemannia (ein Tor). Ob der Kanadier in Bocholt ein Thema für eine feste Verpflichtung wird, ist nicht bekannt.