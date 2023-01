Per Leihe: Rot Weiss Ahlen holt Spieler aus der 3. Liga

Verstärkung für Rot Weiss Ahlen: Ein Spieler aus der 3. Liga wechselt leihweise zum Klub aus der Regionalliga West.

Den Kader verkleinern und mit zwei bis drei gestandenen Spielern verstärken - so lautet der Plan von Rot Weiss Ahlen während der laufenden Transferperiode.

Daher fehlten beim Trainingsauftakt bereits einige Kandidaten, denen der Verein einen Wechsel nahe gelegt hat. Und die Vertragsauflösung mit Gerrit Kaiser, über die RS bereits im Vorfeld berichtetet hatte, ist seit diesem Montag offiziell. Der Stürmer wechselt zu seinem früheren Verein SV Lippstadt.

Doch die Ahlener vermeldeten zum Wochenbeginn noch eine weitere Personalie: Mit Dominik Klann steht der erste Winter-Neuzugang fest. Der 23-Jährige kommt vom SC Verl an die Werse. Er wurde bis zum Saisonende vom Drittligisten ausgeliehen. In Verl sammelte Klann während der Hinrunde nur fünf Einsätze in der Liga (einmal Startelf).

Der defensive Mittelfeldspieler war erst im Sommer zum SCV gekommen. Er hatte sich mit guten Leistungen bei Preußen Münster für den Schritt in die höhere Liga empfohlen. 2019 war Klann aus dem Nachwuchs der Preußen fest ins Regionalliga-Team aufgerückt.





53 Einsätze bestritt er für die erste Mannschaft. In der vergangenen Saison, in der Münster den Aufstieg haarscharf verpasste, war Klann zeitweise Stammspieler. Jetzt soll der gebürtige Essener, der zu Jugendzeiten in der Schalker Knappenschmiede spielte, RWA zum Klassenerhalt verhelfen.

Das Team von Andreas Golombek überwintert auf einem Abstiegsplatz, steht aber nur einen Punkt hinter dem rettenden Ufer.