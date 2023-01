Rot Weiss Ahlen: Einige dürfen gehen, drei gestandene Akteure sollen kommen

RWE Fünf Spieler fehlen gegen Zabrze - Hallen-Kader noch unklar

Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag zu seiner Liga-Generalprobe Górnik Zabrze im letzten Testspiel vor dem Drittliga-Restrundenauftakt. Am Sonntag geht es noch einmal in die Halle.