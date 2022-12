Rot Weiss Ahlen: Golombek arbeitet an Streichliste - "Kader viel zu groß"

Rot Weiss Ahlen überwintert auf einem Abstiegsplatz. Neu-Trainer Andreas Golombek will zum neuen Jahr hin einiges verändern, auch am Kader.

Rot Weiss Ahlen ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Nach drei Spielen und sieben Punkten auf dem Konto wollte Ex-Trainer Andreas Zimmermann sogar Preußen Münster angreifen - RevierSport berichtete.

Mittlerweile ist Zimmermann in Ahlen Geschichte und seit wenigen Wochen Andreas Golombek am Werk. Aktuell tankt der Fußballlehrer noch im Ägypten-Urlaub Kraft, bevor es mit der Vorbereitung in Ahlen losgeht.

Andreas Golombek über...

... die Hinrunde in der Regionalliga West: "Wir sind total unzufrieden. Der Verein wollte einen einstelligen Tabellenplatz belegen und der ehemalige Trainer Münster angreifen. Doch jetzt ist Schluss mit diesen Worten: Wir müssen erst einmal kleinere Brötchen backen. Die Mannschaft hat wirklich gute Fußballer in ihren Reihen, aber sie müssen auch das Verteidigen lernen. Wir kassieren viel zu viele Gegentore. Unter meiner Regie waren es zwei in Köln, vier in Wattenscheid. Das sind wieder drei im Schnitt. Das geht so nicht. Daran werden wir in der Vorbereitung hart arbeiten."

... personelle Veränderungen in der Winterpause: "Wir sprechen natürlich mit vielen Spielern. Vier, fünf Jungs wissen schon, dass wir mit ihnen nicht planen. Vielleicht kommen weitere Spieler hinzu. Denn mit 29 Mann kann man nicht vernünftig arbeiten. Der Kader muss definitiv kleiner werden, der ist aktuell viel zu groß. Wenn uns dann fünf oder mehr Spieler verlassen und der Verein noch ein bisschen Geld hat, kann man vielleicht ein, zwei Jungs dazuholen. Das werden wir dann im Januar sehen."

... die Ziele für 2023: "Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Die Spieler müssen von ihrem hohen Ross runter und hart arbeiten. Wenn du da unten stehst, dann läuft vieles gegen dich. Du verlierst blöde Zweikämpfe, kassierst Eigentore, Schiedsrichter-Entscheidungen laufen gegen dich, aber genau dagegen müssen wir uns wehren und den Bock umstoßen."

... die Vorbereitung: "Wir starten am 5. Januar. Am 6. Januar spielen wie beim Kreisligisten Oelde, Kreisliga, am 7. Januar dann gegen den FC Gütersloh. Es geht weiter mit den Testspielen am 14. Januar gegen Bremer SV und dem 22. Januar gegen VfV Borussia Hildesheim. Am 28. Januar bestreiten wir dann unsere Liga-Generalprobe gegen meinen Ex-Klub BSV Schwarz-Weiß Rehden."