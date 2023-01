Regionalliga West: Ex-Wuppertaler verlässt den SV Lippstadt

Zweite Winter-Personalie beim SV Lippstadt: Ein Spieler verlässt den Klub aus der Regionalliga West und wechselt an den Mittelrhein.

Der SV Lippstadt überwintert auf dem achten Tabellenplatz der Regionalliga West und spielt bisher eine solide Saison - Trainer Felix Bechtold ist zufrieden.

Für einen Spieler des SVL lief die Hinrunde allerdings weniger nach Plan. Youngster Niklas Fensky war im Sommer vom Wuppertaler SV in den Kreis Soest gewechselt, um den Durchbruch zu schaffen. Doch er kam im Ligabetrieb nur zu drei Kurzeinsätzen über insgesamt 46 Minuten.

Daher zieht Fenksy nach einem halben Jahr in Lippstadt schon wieder weiter. Er wird in der Rückrunde für den FC Wegberg-Beeck auflaufen, das gab der Verein vom Mittelrhein am Montag bekannt.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterzeichnet. Der Wechsel ins Waldstadion ist eine Rückkehr für Fenksy. Er spielte bereits in der Jugend für den FCWB, ehe er 2020 in die U19 des WSV wechselte.





Über Wegberg-Beeck will der gebürtige Heinsberger zurück in die Regionalliga. In der Mittelrheinliga steht der Absteiger zur Winterpause auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Aufstiegsplatz, den der FC Hennef belegt, beträgt drei Punkte.

Fensky ist der erste Winter-Zugang des FC. Demgegenüber steht der Abgang von Denis Schütte zum SV Straelen.