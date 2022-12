SV Lippstadt: Erster Zugang ist da - Weitere Kader-Veränderungen möglich

Der SV Lippstadt spielt für seine Verhältnisse eine tolle Saison. Die 08er liegen voll auf Kurs Klassenerhalt, dem erklärten Saisonziel.

19 Spiele und 30 Punkte: Der SV Lippstadt spielt eine wirklich gute Regionalliga-West-Saison.

Die Lippstädter wurden vor der Saison von einigen Experten als Abstiegskandidat tituliert. Doch in Gefahr war der SVL in dieser Saison eigentlich noch nie. Zehn Zähler beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Geht es nach Trainer Felix Bechthold, dann soll dieser Vorsprung auch bestehen bleiben.

Trainer Felix Bechtold über…

…die Hinrunde in der Regionalliga West: "Für unsere Ziele, die wir verfolgen, spielen wir eine sehr gute Runde. Wir haben auf jeden Fall mehr richtig als verkehrt gemacht. 30 Punkte, das ist eine sehr solide Bilanz, die uns auf einem guten Weg aufzeigt. Da wollen wir im neuen Jahr weitermachen."

…personelle Veränderungen in der Winterpause: "Mit Seung-won Lee haben wir ja schon den ersten Zugang geholt. Weitere Veränderungen kann ich nicht ausschließen. Mal schauen, was im Januar passiert."

…die Ziele für 2023: "Das große Ziel bleibt eindeutig der Klassenerhalt. Wir wollen weiter im ruhigen Fahrwasser bleiben und nicht in Gefahr geraten. Das waren natürlich auch unsere Ziele für die Hinrunde. Das haben wir gut gemeistert. Wir haben uns immer bewiesen, auch in Phasen, in denen es nicht lief. Wir haben dann gezeigt, dass wir zurückgekommen sind."

…die Vorbereitung: "Die Jungs haben Pläne über die Feiertage bekommen. Weil sie eine Challenge mit dem Trainerteam bestritten und für sich entschieden haben, fangen wir erst am 7. Januar wieder an. Eigentlich war der 4. Januar anvisiert. Am 14. Januar testen wir dann gegen Westfalia Rhynern, am 21. gegen VfB Hilden, am 22. gegen Hessen Kassel und am 28. gegen SV Rödinghausen."