Regionalliga West: Neuer Termin für abgesagtes WSV-Spiel steht

Das abgesagte Regionalliga-Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und dem Wuppertaler SV wurde neu angesetzt. Es findet im Februar statt.

Vor eineinhalb Wochen wurde das Regionalliga-Duell zwischen Rot Weiss Ahlen und dem Wuppertaler SV abgesagt. Grund war eine witterungsbedingte Sperre des Platzes im Wersestadion.

Inzwischen gibt es einen Termin für das Nachholspiel: Es wird im neuen Jahr ausgetragen - am Valentinstag. Der 14. Februar fällt 2023 auf einen Dienstag, die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen. Eigentlich sollte der WSV am 17. Dezember bei RWA antreten. Doch nun haben sich beide Vereine mit den zuständigen Sicherheitsbehörden auf den Termin im Februar geeinigt. Das teilte der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) mit.





Für die Wuppertaler, die im Januar ein Trainingslager in der Türkei absolvieren, wird das Gastspiel in Ahlen das zweite Pflichtspiel im kommenden Jahr sein. Vier Tage vorher starten sie mit einem Heimspiel gegen die SG Wattenscheid in die Regionalliga-Restserie. Rot Weiss Ahlen spielt schon am 4. Februar wieder und empfängt den SC Wiedenbrück.