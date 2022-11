Regionalliga: Ein Spiel am Wochenende ist abgesagt

Noch kein Schnee, aber dafür zu viel Regen. Ein Spiel in der Regionalliga musste abgesagt werden.

Nach sechs Siegen in Serie wollte der Wuppertaler SV in der Regionalliga West den siebten Dreier in Folge. Doch daraus wird nichts - zumindest nicht an diesem Wochenende.

Denn die Partie bei Rot Weiss Ahlen musste abgesagt werden. Der Grund: Der Rasen im Wersestadion ist nach einem starken Regenfall von der Stadt gesperrt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In diesem Jahr wäre der 17. Dezember 2022 ein möglicher, hier müssten allerdings beide Vereine zustimmen.





Damit kann der WSV keinen Druck auf Spitzenreiter Preußen Münster ausüben, der zum Auftakt der Rückrunde bei der SG Wattenscheid ran muss (Samstag, 26. November, 14 Uhr)

Nach der Absage bleiben dem WSV und Ahlen nur noch zwei Begegnungen in diesem Jahr. Ahlen spielt bei Fortuna Köln (Freitag, 2. Dezember, 19:30 Uhr) und bei der SG Wattenscheid (10. Dezember, 14 Uhr).

Der WSV muss zuhause gegen die SG Wattenscheid ran (Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr) und zum Abschluss des Jahres geht es am Samstag (10. Dezember, 14 Uhr) zum SC Wiedenbrück.