Regionalliga West: Preußen Münster setzt Zeichen mit Sondertrikot

Beim Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück wird der SC Preußen Münster in Sondertrikots auflaufen. Damit setzt der Regionalligist im Zuge der WM ein Zeichen gegen Intoleranz.

Der SC Preußen Münster wird das Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (3. Dezember) in Sondertrikots austragen. Das gaben der Regionalligist und sein Ausstatter Jako am Donnerstagabend bekannt.

Das Trikot ist beim Design an das diesjährige Heimtrikot angelehnt, allerdings in der Grundfarbe weiß mit Regenbögen beim Münster, am Kragen, bei den Ärmeln und der Trikotwerbung. Damit solle ein Zeichen für „Toleranz, Gleichheit und Vielfalt in der Gesellschaft“ gesetzt werden. Hinzu kommt der Leitsatz „Schwarz-Weiß-Grün ist bunt“.

Vor allem in Anbetracht dessen, dass am kommenden Sonntag die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt, ist diese Aktion ein Zeichen. Auf seiner Homepage nimmt der Tabellenführer der Regionalliga West dazu Stellung. „ Es ist die Spitze einer Fehlentwicklung des internationalen Fußballs, mit der sich viele Menschen nicht mehr identifizieren können und wollen“, schreiben die Preußen in einer Mitteilung. Alle, die einfach nur Lust auf Fußball haben, seien herzlich willkommen.

„Auch jene, die laut offiziellem WM-Botschafter aufgrund ihrer Liebe einen „geistigen Schaden“ haben und eine „Haram“ (Sünde) begehen. Jene, die das Land zu PR-Zwecken bereisen dürfen, aber als Einheimische mit ihrer sexuellen Ausrichtung Straftaten begehen würden. Oder jene, die dort das Haus nicht einmal aus freien Stücken verlassen können.“

Um dieser besonders umstrittenen Thematik gerecht zu werden, will der SCP aber nicht nur im Sondertrikot auflaufen, sondern auch mit allen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, darüber sprechen. Daher beteiligen sich die Preußen an mehreren Veranstaltungen, die im Zuge der Weltmeisterschaft die Umstände der WM und Sichtweisen der Gastgeber kritisch hinterfragen:

20. November (11:00): Vereinspräsident Christoph Strässer ist zu Gast bei der Veranstaltung „Roter Salon“ im Preußenstadion

23. November (19:30): Geschäftsführer Ole Kittner nimmt gemeinsam mit dem FANport an der Veranstaltung „Moral im Abseits“ in der Trafostation teil

03. Dezember: Aktionsspieltag im Preußenstadion. Auf dem Vorplatz findet eine Messe mit verschiedenen Organisationen statt.

05. Dezember (19:30): Netzwerktreffen der Münsteraner Vereine zum Thema „Werte im Jugendfußball“

07. Dezember (19:30): Online-Vorstellung des erarbeiteten Leitbilds an die Vereinsmitglieder

Das gesamte Statement des SC Preußen Münster gibt es hier zu lesen.