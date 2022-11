In der Regionalliga: Schalke-Torwart-Ikone ist als Trainer entlassen worden

Nach nur einem runden halben Jahr hat ein Torwart-Ikone des FC Schalke 04 seinen Trainer Job bei einem Regionalliga-Südwest-Klub verloren.

Ende Mai 2022 berichtete RevierSport, dass Oliver Reck einen neuen Trainerjob angetreten ist. Der ehemalige Bundesliga-Torwart des SV Werder Bremen und FC Schalke 04 wurde als Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz vorgestellt.

Rund sechs Monate später muss man sagen, dass die Meldung aus dem Mai 2022 nicht mehr aktuell ist. Reck wurde am 7. November 2022 von seinen Aufgaben entbunden.

Koblenz hat sich zwei Tage nach dem torlosen Unentschieden beim Aufsteiger SGV Freiberg, bei dem Ex-RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez spielt, von Reck getrennt. "Wir haben Oliver Reck als einen fachlich und charakterlich super Trainer und Menschen kennengelernt und bedanken uns für seine Arbeit, die er seit Sommer geleistet hat. Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet, aber nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen mussten wir eine Entscheidung treffen. Wir hoffen, dass ein neuer Trainer nun neue Impulse setzen kann", erklärt der Sportliche Leiter Christian Noll. Recks Nachfolger soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Rot-Weiss Koblenz ist in der Regionalliga Südwest Tabellenletzter und hat in 15 Begegnungen nur ein Spiel - am 3. Spieltag gegen Kickers Offenbach (1:0) - gewonnen. Hinzu kommen vier Unentschieden. Dem gegenüber stehen zehn Niederlagen und ein Torverhältnis von 9:30 Treffern.

Seine aktive Karriere hatte Oliver Reck 2004 beendet. Die meiste Zeit als Spieler verbrachte der Europameister von 1996 bei Werder Bremen. Mit dem SVW feierte er zwei Deutsche Meisterschaften und gewann zweimal den DFB-Pokal. In den letzten sechs Jahren seiner Laufbahn trug er das S04-Trikot. Mit den Königsblauen triumphierte Reck ebenfalls zweimal im DFB-Pokal.

Der gebürtige Frankfurter Reck vor seiner Station in Koblenz rund zweieinhalb Jahre in Jeddeloh tätig. In 44 Pflichtspielen holte er durchschnittlich 1,45 Zähler pro Partie. Zuvor arbeitete Reck für die Kickers Offenbach, Fortuna Düsseldorf, den MSV Duisburg und Schalke 04. Auf Schalke hatte Reck bis 2009 für sechs Jahre als Torwarttrainer gearbeitet, war zwischenzeitlich Interims-Chefcoach. Auch in Duisburg und Düsseldorf begann Reck als Spezialist für die Torhüter und wurde im Laufe der Zeit zum hauptverantwortlichen Coach ernannt.