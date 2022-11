Wuppertaler SV: Große Vorfreude auf Spitzenspiel gegen Preußen Münster

Beim Wuppertaler SV herrscht nach dem 4:1 gegen Düsseldorf II und dem vierten Dreier in Serie eine große Vorfreude auf das nächste Spiel. Dann geht es gegen Preußen Münster.

Besser hätte der Tag aus der Sicht von WSV-Stürmer Kevin Hagemann wohl kaum laufen können. 4:1-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf und ein Doppelpack inklusive Traumtor am 32. Geburtstag. Dementsprechend gut gelaunt zweite sich der Offensivspieler nach dem Schlusspfiff in den Katakomben.

"So macht das einfach Spaß! Über 1000 Geburtstagsgäste hatte ich auch noch nie – zumindest erinnere ich mich nicht daran – und dann an so einem Tag noch einen Heimsieg und drei Punkte in der Deutlichkeit einzufahren: Da kann man schon zufrieden sein", sagte Hagemann.

Mit einer starken Leistung auf der ungewohnten Position als Schienenspieler auf der linken Seite aber besonders mit seinem Treffer zum 1:0 machte sich der nun 32-Jährige selbst das schönste Geschenk.

Nach einem Querpass von Lukas Demming traf der eigentliche Adressat Marco Stiepermann den Ball nicht, wodurch er aber beim eingerückten Hagemann landete, der nicht lange fackelte und das Leder aus 16 Metern im Winkel versenkte.

Hagemann: "Ich sage jetzt mal, Marco Stiepermann hat den absichtlich durchgelassen und dann habe ich den Ball mit Risiko genau dahin bekommen, wo er landen sollte. Der kann natürlich aber auch mal schief gehen. Heute hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten. So kann es gerne weitergehen."

Aus WSV-Sicht am besten schon am kommenden Samstag, denn dann treten die Wuppertaler zum absoluten Spitzenspiel beim aktuellen Spitzenreiter Preußen Münster an. Nach den erfolgreichen letzten Wochen freut sich Hagemann nun auf das bevorstehende Sechs-Punkte-Spiel. „Da haben wir lange drauf hingearbeitet, dass es ein Spitzenspiel wird und haben uns jetzt durch die letzten Ergebnisse auch in eine vernünftige Position gebracht“, meinte der Wuppertaler Angreifer. „Wir haben jetzt ordentlich Selbstvertrauen, sind gut gewappnet und freuen uns einfach auf die Aufgabe.“





Auch sein Trainer Hüzeyfe Dogan weiß um die Wichtigkeit der anstehenden Partie. „Wir genießen jetzt erstmal den Sieg gegen Düsseldorf“, betonte der WSV-Coach, legte den Fokus aber dennoch schon auf die Vorbereitung für das Topspiel. „Wir wissen natürlich, dass das gerade in Münster nochmal ein anderes Kaliber ist, aber die Jungs bekommen jetzt erstmal zwei Tage frei und ab Dienstag bereiten wir uns dann bestmöglich auf das Spiel vor.“