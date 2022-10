SV Rödinghausen: 32-maliger Drittliga-Abwehrspieler kommt

Regionalliga-West-Spitzenreiter SV Rödinghausen hat sich mit einem vereinslosen Innenverteidiger verstärkt. Zuletzt spielte er in der 3. Liga.

Der SV Rödinghausen hat auf den langfristigen Ausfall von Julian Wolff, der sich einen Kreuzbandriss zuzog, reagiert und den zuletzt vereinslosen Lasse Jürgensen verpflichtet. Dieser stand zuletzt beim SC Verl unter Vertrag.

Jürgensen kommt vorzugsweise in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen. Zuletzt war auch Alemannia Aachen an dem ehemaligen dänischen Junioren-Nationalspieler interessiert.

Der 1,92 Meter große Mann spielte einst in der dänischen U17-Nationalmannschaft. Er bringt es auf insgesamt 32 Einsätze in der 3. Liga und 63 Begegnungen in der Regionalliga Bayern für den FC Augsburg II.

"Lasse ist eine hervorragende Verstärkung für uns. Er bringt eine gute Ausbildung und viel Erfahrung mit. Er hat uns im Training voll überzeugt und wir sind sehr froh, ihn über die Saison hinaus an uns binden zu können", erklärt Alexander Müller, Rödinghausens Sportchef. Der 24-jährige Jürgensen erhält beim SVR einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der SV Rödinghausen liegt aktuell auf Platz eins in der Regionalliga West, hat aber gegenüber dem punktgleichen Verfolger SC Preußen Münster auch ein Spiel mehr absolviert. Die Münsteraner haben noch das Nachholspiel beim FC Schalke 04 II in der Hinterhand.

Das Ziel der Rödinghauser ist klar formuliert: Es soll auch am Ende der Saison Platz eins zu Buche stehen und der Aufstieg in die 3. Liga klar gemacht werden. Aktuell bereitet sich der Verein für diesen möglichen Sprung auch hinter den sportlichen Kulissen vor - RevierSport berichtete.