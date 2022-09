Münsters Langlitz: "Schalke wird für mich immer ein besonderer Verein sein"

Für Preußen Münster geht es innerhalb wenigen Tagen zweimal ins Ruhrgebiet. Am Mittwoch zum Westfalenpokal-Achtelfinale nach Erkenschwick und am Samstag in der Liga zu Schalke II.

Preußen Münster hat seine saisonübergreifende Super-Bilanz von 22 Spielen ohne Niederlage am vergangenen Samstag beenden müssen. In Aachen unterlag der Regionalliga-West-Tabellenführer mit 2:4. Eine Niederlage, aus der die Preußen ihre Lehren ziehen wollen.

"Es war doch klar, dass wir mal verlieren werden. Ich sage es mal so: Wir haben uns menschlich gezeigt. Wir wissen natürlich auch, was falsch gelaufen ist und werden versuchen es wieder besser zu machen", erklärt Alexander Langlitz im RevierSport-Gespräch.

Dass der Nimbus von 22 Partien in Serie ohne Niederlage beendet ist, stört Langlitz gar nicht so sehr. Langlitz: "Ganz ehrlich: Einige unserer Spieler hatten das gar nicht so auf dem Schirm. Denn sie waren letztes Jahr nicht in Münster. Das ist ja eine saisonübergreifende Geschichte."

Alexander Langlitz in Zahlen: Sportfreunde Lotte: 199 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen FC Schalke 04 II: 95 Spiele, 12 Tore, 2 Vorlagen Preußen Münster: 80 Spiele, 20 Tore, 8 Vorlagen Rot-Weiss Essen: 30 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage FC Schalke 04: 1 Spiel, kein Tor, eine Vorlage Rot-Weiss Essen II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

Der 31-Jährige, der in den vergangenen zwei Serien noch als Rechtsaußen 17 Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete, spielt nun wieder auf seiner angestammten Position rechts hinten in der Viererkette. "Als Julian Schauertes Abgang feststand, haben Peter Niemeyer und Sascha Hildmann mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte wieder hinten zu spielen. Ich habe gesagt, dass das überhaupt kein Problem sei", erklärt Langlitz und ergänzt: "Ich sage es so wie es ist: Die Position des modernen Rechtsverteidigers, der hinten dicht machen muss und sich wieder in den Angriff einschaltet, ist anstrengender als die Aufgabe auf dem rechten Flügel. Ich spiele die aktuelle Position aber sehr gerne und wir sind auch erfolgreich. Das passt alles."

Am Mittwoch (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zur Spielvereinigung Erkenschwick, bevor am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Duell in Gelsenkirchen gegen Schalke U23 wartet. "Das sind zwei harte Aufgaben. Wir wissen wie es ist, wenn man im Pokal der Underdog ist. Auch wir konnten im DFB-Pokal überraschen, Erkenschwick wird es auch versuchen. Wir sind auf jeden Fall gewarnt", betont Langlitz.

Und das Duell auf Schalke? Immerhin bestritt Langlitz 95 Begegnungen im königsblauen Trikot: "Ich habe immer noch Kontakt zu Manni Dubski oder auch Norbert Elgert. Es war eine sehr prägende Zeit für mich. Schalke wird für mich immer ein besonderer Ort, Verein sein. Ich freue mich wieder nach Gelsenkirchen zu kommen." Langlitz' Zusatz: "Die Punkte will ich aber natürlich nach Münster mitnehmen."

Die Preußen brauchen auch die Zähler, um ihr großes Saisonziel zu erreichen. Denn es zählt nur der Aufstieg. Da will auch der 90-malige Drittligaspieler Langlitz nicht um den heißen Brei reden: "Preußen Münster hat die Ambition nicht in der Regionalliga zu spielen. Wir wollen in dieser Saison alles dafür tun, dass der Verein in der kommenden Spielzeit eine Liga höher spielt."