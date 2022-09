Regionalliga West: WSV furios nach Mehnert-Trennung, Schalke-Sieg mit Profi-Hilfe

Der Wuppertaler SV errang im ersten Spiel nach der Trennung von Björn Mehnert einen Sieg. Düren gewinnt im Aufsteiger-Duell, auch Schalke II war mit einem Profi-Tor erfolgreich.

Der Wuppertaler SV hat im ersten Spiel nach der Trennung von Björn Mehnert einen Sieg errungen.

Die Bergischen gewannen zuhause gegen den SV Lippstadt mit 5:1. Lion Schweers hatte den WSV nach sechs Minuten in Führung gebracht. Kevin Rodrigues Pires erhöhte mit einem verwandelten Elfmeter in der 27. Minute auf 2:0. Die Lippstädter kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Phil Halbauer noch einmal ran, in der zweiten Hälfte machten Serhat Semih Güler (56.), Nick Galle (76.) und Moritz Montag für die Rot-Blauen jedoch alles klar.

Im Duell der beiden Überraschungsteams setzte sich sich der 1. FC Düren überraschend deutlich durch. Der Aufsteiger siegte zuhause gegen den 1. FC Kaan-Marienborn klar mit 3:0. Schon zur Halbzeitpause war durch die Treffer von David Bors (16.), Yannik Schlößer (25.) und Maik Kühnel (35.) die Messe gelesen.

Cissé-Tor für Schalke

Dadurch kommt auch die U23 des FC Schalke 04 näher an die Kaaner ran: Die Königsblauen siegten im U23-Duell gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:2. Mit Ibrahima Cissé traf dabei auch eine Verstärkung von den Bundesliga-Profis. Zudem steuerte Sidi Sané einen Treffer bei.

Der SC Preußen Münster hat im Top-Spiel gegen den SV Rödinghausen mit einem 1:0-Sieg die Tabellenführung gefestigt.

Der 1. FC Bocholt besiegte dank des Tores von Andre Bugla Alemannia Aachen überraschend mit 1:0. Die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gewann beim SC Wiedenbrück mit 2:1.

Bereits am Freitagabend hatte der SV Straelen seinen ersten Saisonsieg feiern können. Im Kellerduell bei der SG Wattenscheid 09 feierte die Mannschaft des neuen Trainers Bekim Kastrati einen 4:0-Sieg. Die Grün-gelben bleiben aber dennoch erst einmal Tabellenletzter.

Noch am Sonntag folgen die Partien zwischen dem SC Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen sowie dem Heimspiel von Rot Weiss Ahlen gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln.