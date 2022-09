Schalke: Sieg nach Rückstand und Profi-Tor - U23 arbeitet sich vor

Die U23 des FC Schalke 04 hat den 1. FC Düren nach Rückstand mit 4:1 besiegt. Drei Profis waren für S04 im Einsatz, einer erzielte einen Treffer.

Zweiter Sieg in Serie für die U23 des FC Schalke 04: Das Regionalliga-Team feierte am Sonntagnachmittag ein 4:1 im Heimspiel gegen den 1. FC Düren und veredelte damit den Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen am letzten Wochenende. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker) Obendrein ziehen die Schalker nach Punkten mit den Dürenern gleich, die nach einem starken Start die dritte Pleite in Serie einstecken mussten. Beide Teams stehen mit 13 Zählern im oberen Tabellenmittelfeld.

Mit Kerim Calhanoglu, Ibrahima Cisse und Torhüter Justin Heekeren bot S04-Trainer Jakob Fimpel drei Profis auf. Doch die kalte Dusche zum Start konnte das Trio nicht verhindern. Keine drei Minuten waren gespielt, da tauchte Dürens Marc Brasnic nach einem Schalker Ballverlust vor dem Tor auf und erzielte die Führung.

Schalke: Heekeren - Schell, Kyerewaa, Bokake (62. Müller), Cisse, Calhanoglu (62. Balouk), Ivan, Kozuki, Albutat, Castelle (54. Sane), Dadashov Düren: Theißen - Becker, Durgun, Brasnic (77. Brock), Simon, Owusu (40. Stromberg), Omerbasic, Weber, Brock, Wipperfürth, Lela Tore: 0:1 Brasnic (3.), 1:1 Calhanoglu (36.) Schiedsrichter: Jan Peter Weßels Zuschauer: 230

Und die Gastgeber? Die schüttelten sich kurz, und kamen nur wenig später beinahe zum Ausgleich. Cisses Kopfball rauschte knapp am Tor vorbei. Eine noch bessere Chance bot sich nach einer guten halben Stunde Niklas Castelle. Der Stürmer vergab - und bekam dann von Calhanoglu gezeigt, wie es geht. Der Linksverteidiger zog aus gut 20 Metern ab, der Ball schlug im linken unteren Eck zum 1:1 ein (36.). Bei diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Nach der Pause sahen die 230 Zuschauer, darunter auch einige lautstarke Anhänger aus Düren, wie Schalke allmählich das Kommando übernahm. Chancen gab es aber auf beiden Seiten, die wohl größte bot sich Knappen-Stürmer Rufat Dadashov. Aus wenigen Metern verfehlte er das leere Tor (59.).

So deutete sich langsam ein Remis an - bis zehn Minuten vor Schluss der Auftritt von Daniel Kyerewaa kam. Aus 20 Metern traf er zur Führung (82.). Aufatmen bei den Gelsenkirchenern, spätestens, nachdem Dadashov kurz vor dem Ende letzte Zweifel beseitigte. Er verwandelte einen Strafstoß, den er selbst herausgeholt hatte, zum 3:1. Und einmal auf den Geschmack gekommen, legte S04 in der munteren Schlussphase noch einen Treffer nach. Der war dem eingewechselten Sidi Sané vorbehalten (90.). In der Nachspielzeit erzielte er den 4:1-Endstand.

Für Schalke geht es am kommenden Samstag mit dem U23-Duell bei Fortuna Düsseldorf weiter. Zeitgleich empfängt Düren den Mitaufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn.