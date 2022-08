1. FC Köln II: Preußen Münster für FC-Trainer Zimmermann "klarer Favorit"

Die U21 des 1. FC Köln reist am Samstag zu Preußen Münster. Trainer Mark Zimmermann erinnert sich an eine "coole Atmosphäre" beim letzten Duell in der Regionalliga West.

Bei der U21 vom 1. FC Köln ist es derzeit schwierig, ein wirkliches Fazit zum Saisonstart in der Regionalliga West abzugeben. Zumindest was die Ergebnisse angeht, denn die Wertung des beim Stand von 4:1 für den FC abgebrochenen Spiels gegen Rot-Weiß Oberhausen steht weiter aus. „Wir haben gegen RWO und dann gegen Fortuna Düsseldorf II sehr gute Spiele gezeigt“, berichtet Trainer Mark Zimmermann.

Gegen Düsseldorf gab es den ersten offiziellen Dreier der Saison, wie gegen RWO vor heimischer Kulisse. „Zwei von sechs Spielen sind ein bisschen wenig. Vor allem auswärts sind wir noch nicht in die Spur gekommen“, blickt Zimmermann auf die bisherigen Spiele in der Fremde (2:3 in Düren, 1:1 Kaan-Marienborn, 0:5 Rödinghausen). Eine Erklärung hat der Trainer auch: „Das liegt an der Anpassung der jungen Spieler in den Männerfußball. Das hat zuletzt gut ausgesehen, das müssen wir jetzt über einen längeren Zeitraum bestätigen, um auch auswärts erfolgreich zu sein.“

Schon am Wochenende steht für die Kölner die nächste Auswärtsfahrt an, am Samstag (3. September, 14 Uhr) geht es zu Topfavorit Preußen Münster. Beim letzten Duell waren die Geißböcke am letzten Spieltag der Vorsaison in Münster zu Gast. „Das war eine coole Atmosphäre. Es ging für Münster um alles, es war ein enges Spiel, teilweise waren wir auf Augenhöhe.“, erinnert sich Zimmermann an die 1:2-Niederlage zurück.

Beim nächsten Duell erwartet er nun andere Vorzeichen. „Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Münster wird so seriös spielen wollen wie bisher und ist klarer Favorit. Wir werden absolut gefordert sein, sie haben einen Top-Kader und können super nachlegen“, schätzt Zimmermann den Tabellenzweiten ein. „Aber wir wollen Paroli bieten und die Chance haben, was mitzunehmen.“

Ein weiterer Faktor werden für den Trainer in der nächsten Zeit auch die Verletzungen bei den Profis und die Abgänge von Niklas Hauptmann (Dynamo Dresden) und Bright Arrey-Mbi (Leihe mit Bayern aufgelöst, zu Hannover verliehen) sein. „Dadurch ist es jetzt so, dass einige Jungs erstmal im Trainingskader der Profis stehen. Ob und wer auch im Spieltagskader dabei sein wird, weiß ich noch nicht“, beschreibt Zimmermann die Personallage.