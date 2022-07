Alemannia Aachen: Vor Auftakt gegen RWO - neuer Kapitän steht fest

Alemannia Aachen hat einen neuen Kapitän. Das gab der Klub aus der Regionalliga West kurz vor dem Saisonstart bekannt.

Mit einem Gastspiel bei Rot-Weiß Oberhausen eröffnet Alemannia Aachen am Freitagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) die neue Regionalliga-Saison. Kurz vor dem Start ist klar, welcher Spieler die Alemannia im Traditionsduell als Kapitän aufs Feld führen wird. Marco Müller trägt die Binde in der kommenden Saison. Der 28-Jährige wurde von der Mannschaft als Nachfolger von Peter Hackenberg gewählt, der seine Karriere beendet hat.

Als Vize-Kapitän steht Franko Uzelac bereit, zudem gehören Alexander Heinze (zweiter Vertreter), Frederic Baum und David Sauerland, Neuzugang von Rot-Weiss Essen zum Mannschaftsrat des Vereins aus dem Dreiländereck. Neu-Kapitän Müller spielt bereits seit vier Jahren für die Alemannia, in dieser Zeit hat der defensive Mittelfeldspieler 135 Einsätze bestritten (acht Tore, neun Vorlagen).

Aachen-Trainer Kilic: Müller ist "würdig, die Binde zu tragen"

"Marco hat eine hohe Identifikation mit dem Verein und ist würdig, die Binde zu tragen. Wichtig für das Kapitänsamt ist, dass man die dazugehörigen Aufgaben nicht als größere Last betrachtet, sondern wie zuvor agiert. Davon bin ich bei Marco überzeugt", wird Trainer Fuat Kilic in einer Vereinsmeldung zitiert. "Ich bin froh, einen Kapitän an meiner Seite zu haben, mit dem ich schon Jahre zusammengearbeitet habe und dem ich zu einhundert Prozent vertraue."

Es sei eine Ehre, sagte Müller selbst, "die Kapitänsbinde von Alemannia Aachen tragen zu dürfen. Ich möchte als Führungsspieler weiter Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit meinen Kollegen aus dem Mannschaftsrat auf und neben Platz vorangehen."