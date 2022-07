SG Wattenscheid: Sportvorstand schwört auf Saison ein - "Egal, welcher Gegner kommt"

Kurz vor Saisonbeginn der Regionalliga West spricht der Sportvorstand der SG Wattenscheid, Christian Pozo y Tamayo, über die holprige Vorbereitung und den "Wattenscheider Weg".

Optimal verlief die Vorbereitung bei der SG Wattenscheid auf die Saison nicht. Dennoch gibt sich Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo wenige Tage vor dem ersten Spiel zuversichtlich: "Langsam aber sicher sind wir bereit für das Abenteuer Regionalliga."

Hinter ihm und dem Verein liegen intensive anderthalb Monate. Erst am Pfingstmontag (6. Juni) konnte Eintracht Rheine im letzten Spiel der Aufstiegsrunde in der Oberliga Westfalen mit 2:0 besiegt und damit der Aufstieg im Lohrheide-Stadion besiegelt werden. "Dadurch hatten wir kaum Pause."

Komprimierte Vorbereitung

Denn die Saison beginnt in der Regionalliga deutlich früher. "Als Oberligist hätten wir jetzt noch ein paar Wochen Zeit." So musste bei den 09ern in der Sommerpause ordentlich improvisiert werden. "Wir mussten alles komprimieren, Testspiele verlegen und das Trainingslager absagen. Das ist natürlich alles andere als optimal", hätte Pozo y Tamayo der Mannschaft mehr Zeit gewünscht.

"Dafür haben wir aber das Beste daraus gemacht. Eine Entwicklung ist sichtbar, die Mannschaft ist in körperlich guter Verfassung und setzt die Vorstellungen des Trainers sehr gut um." Mit Blick auf das Auftaktprogramm der Wattenscheider bedarf es aber auch all dieser Voraussetzungen. Gleich im ersten Spiel muss der Liga-Neuling bei Aufstiegs-Topfavorit Preußen Münster ran (Samstag, 23. Juli, 14 Uhr).

Man kann es ja auch positiv sehen: Vielleicht nehmen wir jetzt die Aufstiegseuphorie noch mit in die ersten Spiele. SG-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo

"Einfach kann jeder", will sich der Aufsteiger keinesfalls verstecken. "Man kann es ja auch positiv sehen: Vielleicht nehmen wir jetzt die Aufstiegseuphorie noch mit in die ersten Spiele." Im Anschluss ist im ersten Heimspiel der Wuppertaler SV zu Gast. "Egal, welcher Gegner kommt, wir werden ihn vor Aufgaben stellen", will die SG in der kommenden Spielzeit für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Im Verein wisse man die Situation mit Blick auf die jüngere Vergangenheit aber realistisch einzuschätzen: "Wir sind ja fast eine Neugründung. Den Verein in seiner jetzigen Form gibt es ja erst seit gut zwei Jahren." Auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise seien dadurch in der Entwicklung gewisse Nachteile entstanden.

Talente mit Entwicklungspotenzial verpflichtet

"Wenn man die Etats betrachtet, sind da Welten, die aufeinanderprallen. Wir haben nicht die Möglichkeiten, wie andere Regionalligisten, haben aus unseren aber das Optimale gemacht", spielt Pozo y Tamayo auf die vom Verein gelebte Transferpolitik an. "Wir haben vor der eigenen Haustür geschaut und wirklich gute Jungs mit großem Entwicklungspotenzial geholt, die jetzt auch mit viel Idealismus kommen." Beispiele dafür sind Niko Bosnjak (FC Kray) und Calvin Küper (SpVg Schonnebeck). Die SG setzt auf Identifikation mit dem Verein, wie der Transfer von Kim Sané zeigt, der bereits das Trikot der Wattenscheider getragen hat.

"Das ist unser Weg und es geht ja auch gar nicht anders." Solide etwas aufbauen, anstatt für viel Geld Hochkaräter zu holen. "Ich hoffe, dass die Fans das sehen und vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen, wenn es mal Gegenwind gibt." Das sei eben auch die Krux an der Sache, wenn zwar Potenzial vorhanden sei, die Erfahrung aber fehle. "Wir werden natürlich auch mal Phasen haben werden, in denen es nicht so gut läuft. Da müssen wir dann zusammenrücken und gemeinsam durchkommen."

Das sei für Pozo y Tamayo die Grundvoraussetzung, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen: "Wir wollen die Fans wieder mit ins Boot holen, die uns auch in der vergangen Saison unterstützt haben. Ich hoffe, dass wir diese Unterstützung wieder haben werden, weil wir den zwölften Mann dringend brauchen werden." Am besten direkt auswärts bei Preußen Münster.