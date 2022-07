SG Wattenscheid: Nach fünf Jahren Fußballpause - Kim Sané kehrt zurück

Vor dem Start der Regionalliga-Saison schlägt die SG Wattenscheid auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet Kim Sané, den großen Bruder von Bundesliga-Star Leroy.

Als Probespieler überzeugte er bereits, jetzt hat ihn die SG Wattenscheid fest verpflichtet. Kim Sané ist der neueste Zugang des Regionalliga-Aufsteigers von der Lohrheide. Das vermeldeten die 09er am Dienstag, fünf Tage vor dem Saisonstart gegen Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr).

Bei Sané, älterer Bruder von Bayern-Star Leroy und Sohn der Wattenscheid-Legende Souleymane Sané, handelt es sich um keinen gewöhnlichen Neuzugang. Denn er hatte seine Karriere im Jahr 2017 eigentlich schon beendet - im Trikot der Wattenscheider. Fünf Jahre später kehrt der heute 27-Jährige beim gleichen Verein zurück auf die Fußballbühne. Dem Sport ist Sané in der Zwischenzeit treu geblieben, er war im American Football und der Leichtathletik (als Sprinter) unterwegs.

Sané über Wattenscheid-Wechsel: Perfekter Zeitpunkt für Rückkehr

Nach einer "guten Zeit im American Football" habe er sich gedacht, "jetzt ist der Zeitpunkt perfekt um zurückzukehren", schildert Sané in einer Klubmitteilung. "Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich möchte jetzt einfach mal eine Saison durchspielen und mich verbessern, sodass ich dem Team helfen kann. Mit dem Verein und der Stadt verbinde ich natürlich sehr viel. Ich bin hier aufgewachsen, mein Vater hatte hier sehr gute Jahre in diesem Stadion."

Der gebürtige Innsbrucker war zuletzt bereits als Probespieler mit an Bord und überzeugte die Verantwortlichen. Beim 5:1-Testspielsieg gegen den SC St. Tönis vor einer guten Woche erzielte Sané einen Doppelpack. Nach der Partie deutete Trainer Christian Britscho eine baldige Verpflichtung bereits an.

Wattenscheid-Vorstand Pozo y Tamayo: "Außergewöhnlicher Spieler"

"Kim ist ein außergewöhnlicher Spieler, mit einer noch außergewöhnlicheren Geschichte. Wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten, denn jeder hat gesehen, was er jetzt schon mitbringt an Athletik und Tempo", sagt Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo über den flexibel einsetzbaren Neuzugang. "Auch mit dem Ball kann er richtig gut umgehen, weshalb ich glaube, dass er trotz der längeren Abwesenheit im Fußballbereich, ganz schnell ein wichtiger Teil der Mannschaft werden kann."

Sané wurde in Wattenscheid, beim VfL Bochum, Bayer Leverkusen und beim FC Schalke 04 ausgebildet. Bei S04 rückte er 2014 aus der U19 in die U23 auf. Zudem spielte er für die U23 des 1. FC Nürnberg und eben Wattenscheid, ehe er seine Karriere 2017 zunächst beendete. Jetzt greift er wieder an.