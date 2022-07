Regionalliga West: Für diese Position sucht Aufsteiger 1. FC Bocholt noch

Der 1. FC Bocholt fiebert auf die Saison der Regionalliga West hin. Marcus John, Sportlicher Leiter, hat RevierSport erzählt, wo es noch Nachholbedarf gibt.

Keine zwei Wochen sind es mehr bis zum Saisonstart der Regionalliga West. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auch beim Aufsteiger 1. FC Bocholt. Im Gespräch mit RevierSport verriet der Sportliche Leiter Marcus John: "Die Kaderplanung ist eigentlich abgeschlossen" - mit der Betonung auf "eigentlich".

"Wir haben 24 Spieler unter Vertrag, womit wir sehr zufrieden mit sind", sieht John seinen Verein zumindest quantitativ gut aufgestellt. An einer Stellschraube möchte der neue verantwortliche Kaderplaner aber gerne noch drehen: "Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein Spieler für die linke Außenverteidigerposition. Da sind wir derzeit noch auf der Suche."

1. FC Bocholt Zugänge: Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen), Max Mahn (eigene U19), Robert Nnaji (SF Lotte), Gian-Luca Reck (SV Lippstadt), Malek Fakhro (VfB Lübeck), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV), Fabio Ribeiro (SV Straelen) Abgänge: Felix Göttling (Westfalia Gemen), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Tobias Boche (Rot-Weiß Oberhausen), Maurice Pluntke (FC Wegberg-Beeck), Sergen Sezen, Louis Ferlings (beide Ziel unbekannt)

Wunsch-Profil: Jung und trotzdem erfahren

Dabei hat der 47-Jährige ganz genaue Vorstellungen, was ein potenzieller Neuzugang mitbringen müsste: "Am liebsten wäre uns, wenn er die U23-Regel erfüllt, aber auch schon Regionalliga-Erfahrung mitbringt." Alle Regionalligisten sind nämlich dazu verpflichtet, an jedem Spieltag vier Spieler im Kader zu haben, die am 1. Juli der jeweiligen Saison das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Für John ist außerdem wichtig, dass es einen regionalen Bezug zu Bocholt gibt: "100 bis 150 Kilometer wären erreichbar. Wir wollen keine Leute verpflanzen." Viel Eingewöhnungszeit würde es ohnehin nicht geben. Für Bocholt beginnt die Saison nächste Woche Samstag (23. Juli, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Düren.