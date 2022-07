RWO: Sieg im Härtetest, Probespieler von RWE dabei

Rot-Weiß Oberhausen hat am Samstag das Highlight der Vorbereitung gegen BV De Graafschap bestritten - und feierte einen überzeugenden Sieg.

Knapp zwei Wochen vor dem Start in die Saison hat Rot-Weiß Oberhausen ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Regionalligist setzte sich am Samstagnachmittag beim holländischen Zweitligisten BV De Graafschap mit 3:1 durch. Gespielt wurde über viermal 30 Minuten. Nach den Partien gegen den FC Iserlohn (9:0), VfR Mehrhoog (12:1:), Arminia Lirich (9:0) und Arminia Klosterhardt (2:1) war es für RWO der fünfte Sieg im fünften Testspiel.

Die frühe Führung besorgte Neuzugang Kelvin Lunga (12.). Er staubte ab, nachdem Sven Kreyer per Elfmeter am niederländischen Keeper gescheitert war. Einige Minuten später stand Lunga erneut im Mittelpunkt, diesmal jedoch in negativer Hinsicht. Er verletzte sich, musste ausgewechselt werden.

Es verging einige Zeit ohne Tore. Eine gute Viertelstunde war in der zweiten Halbzeit gespielt, da konnten die Kleeblätter wieder jubeln: Anton Heinz versenkte einen Freistoß (75.). Fünf Minuten später glänzte Heinz erneut, diesmal als Vorbereiter. Er legte das 3:0 durch Jerome Propheter auf. Mehr als den Anschluss (82.) konnte De Graafschap nicht entgegensetzen.

RWO testet Essener Schlüsselburg

Denn es blieb beim 3:1. Eine interessante Notiz gab es dennoch: Nach 81 Minuten brachte RWO-Trainer Mike Terranova Felix Schlüsselburg ins Spiel. Der junge Mittelfeldmann war zuletzt bei Rot-Weiss Essen aussortiert worden und trainiert nun offenbar beim Rivalen mit. Wie es mit Schlüsselburg weitergeht, ist noch offen.

Nach dem überzeugenden Sieg im Nachbarland steht für RWO noch ein weiterer Test an. Am nächsten Samstag (16. Juli, 14 Uhr) gegen den ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach. Es ist die Generalprobe für den Saisonstart in der darauffolgenden Woche. Am Abend des Freitag, 22. Juli, eröffnet RWO die Saison mit dem Knaller gegen Alemannia Aachen.