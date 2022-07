RWE im Trainingslager: Langesberg wieder ein Thema, Schlüsselburg ist nicht dabei

Rot-Weiss Essen befindet sich seit Dienstag, 5. Juli 2022, im Trainingslager in Niedersachsen. In Wesendorf bereitet Christoph Dabrowski seine Mannschaft auf die neue Saison vor. RS ist vor Ort.

Vorweg: Die Anreise ins Isetal nach Niedersachsen war eine Voll-Katastrophe. Stau auf der A2, nach 100 Kilometern schreibt die Tochter den RS-Reporter an, dass der Kulturbeutel im Badezimmer liegen geblieben ist. Damit war das Trainingslager gefühlt gegessen. Selbst schuld.

Rot-Weiss Essen hatte es sich dagegen im "LaVital Sport- und Wellnesshotel" gemütlich gemacht. Um Punkt 16 Uhr betraten die RWE-Drittliga-Profis den Rasenplatz am Hotel, der einem Wimbledon-Platz ähnelte - tiptop. "Die Plätze sind gut und wir haben das Hotel für uns. Die Bedingungen sind perfekt", sagte Jörn Nowak, RWE-Sportdirektor.

Nicht mit dabei waren drei Spieler: Nico Haiduk (Knieprobleme), Mehmet Timur Kesim (Erkältung) und Felix Schlüsselburg, der keine Rolle mehr spielt. "Felix weiß um seine Lage Bescheid. Er kann sich einen neuen Verein suchen", sagt Christoph Dabrowski.

Michel Niemeyer ist auch hier vor Ort und trainiert individuell. "Bei Michel brauchen wir Geduld bis er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann", berichtet Sportchef Jörn Nowak."

Derweil ist die Lage bei Yannick Langesberg eine andere. Der Innenverteidiger ist in Niedersachsen mit vor Ort und scheint eine neue Chance zu bekommen. Dabei gehörte er eigentlich zu den Kandidaten, die sich einen neuen Verein suchen konnten. "Langesberg hat im Training bisher einen guten Eindruck hinterlassen", bestätigt Sportchef Nowak und auch Coach Dabrowski sagt: "Er ist ein volles Mitglied des Kaders. Schlüsselburg haben wir nahegelegt, sich umzuorientieren."

Ansonsten ist Dabrowski, der am 1. Juli 44 Jahre alt wurde, voll des Lobes für den Kader. "Die Intensität ist sehr hoch, auch die Bereitschaft. Wir haben viele spannende Jungs dabei. Wir werden die Tage jetzt nutzen, um intensiv weiter zu arbeiten", betont Dabrowski.

Ein Aufgalopp in Wesendorf, der bis Sonntag intensiviert wird - inklusive des Testspiels am Samstag in Schöningen gegen Eintracht Braunschweig (RevierSport-Liveticker ab 15 Uhr, Anstoß um 15.30 Uhr). Schon am Mittwoch, 6. Juli, werden wir an den beiden Trainingseinheiten um 10 Uhr und 16.30 Uhr wieder vor Ort sein. Und dann auch dank eines guten eingerichteten Drogerie-Marktes wieder frisch rasiert.