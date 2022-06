Regionalliga: 1. FC Köln U21 - acht Neue, zehn Abgänge, Lenges kommt von RWO

Bei der U21 des 1. FC Kön gibt es - wie fast in jedem Jahr - einen Umbruch. Zuletzt wurden zwei US-Amerikaner verpflichtet.

Die U21 des 1. FC Köln war in der letzten Saison eine der positiven Überraschungen, die vor allem am letzten Spieltag beim Fernduell um den Aufstieg im Blickpunkt stand, als es für die Kölner nach Münster ging. Beim 1:2 gab die Mannschaft alles, konnte so erhobenen Hauptes aus der Spielzeit gehen.

Im Sommer gab es nun erneut einen Umbruch, von der eine U21 selten verschont bleibt. Zuletzt wurden zwei US-Amerikaner verpflichtet, wie der "geissblog" berichtet.

Zugänge: Stephan Salger (1860 München), Teoman Akmestanli (VfB Eichstätt), Gavin Didzilatis (HSV II), Jeremy Mekoma (FC Karbach), Pierre Nadjombe, Winzent Suchanek (beide eigene U19), Adam Lenges (RW Oberhausen), Leon Schneider (nach Leihe zu den Würzburger Kickers), Gabriel North Segal (Stanford University) Abgänge: Daniel Adamczyk (VfL Osnabrück), Meiko Sponsel (RW Essen / Leihe), Oliver Issa Schmitt (SC Verl / Leihe), Florian Dietz (Profivertrag), Justin Petermann, Mert Kuyucu, Jacob Jansen, Philipp Höffler, Erkan Akalp (alle unbekannt), Jae-hwan Hwang (nach Leihe zurück zu Ulsan Hyundai)

Nach Adam Lenges, der von Rot-Weiß Oberhausen nach Köln wechselt, soll auch Angreifer Gabriel North Segal kommen, der von der Stanford University ins Rheinland kommen soll.

Seit dem 13. Juni bereitet sich die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann auf die neue Saison vor. Verzichten muss er dabei vorerst auf Maximilian Schmid, Rijad Smajic und Winzent Suchanek, die die Vorbereitung bei den Profis absolvieren sollen.