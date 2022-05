Die Kickers Offenbach haben einmal mehr ihr erklärtes Ziel, den Sprung in die 3. Liga verpasst. Nun kommt es zum Stühlerücken beim hessischen Kultklub.

Der Bieberer Berg bebt! So könnte man die Zeile zweifelsohne formulieren. Denn kurz vor dem Hessenpokal-Endspiel am Samstag (12.15 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger, dem Tag der Amateure, brodelt es mächtig hinter den Kulissen bei den Kickers Offenbach

Einmal mehr wurde der Aufstieg in die 3. Liga verpasst und die Bosse haben wohl - einmal mehr - die Geduld verloren. Trotz gültiger Verträge bis zum 30. Juni 2023 stehen Trainer Sreto Ristic und Geschäftsführer Thomas Sobotzik vor dem Rauswurf beim OFC. Zuerst berichtete die Bild-Zeitung darüber.

Das Pikante: Wie die Bild erfuhr, haben Offizielle der Kickers bei zwei Spielern angefragt, ob diese in der kommenden Saison für Offenbach spielen wollen - ohne Sobotzik und Ristic einzuweihen. Damit dürfte wohl die Entscheidung von Kickers-Präsident und -Mäzen Joachim Wagner, der in den letzten Jahren einige Millionen in den OFC steckte, gefallen sein.

Diese Informationen decken sich auch mit den Infos dieser Redaktion. RevierSport erfuhr zudem, wer die Nachfolge von Sobotzik als Manager und Ristic als Trainer antreten soll. Und hier kommt wieder der kommende Verbandspokal-Gegner Steinbach ins Spiel.

Matthias Georg nämlich, der nach sieben Jahren den TSV verlassen wird, soll nach unseren Informationen Sobotzik in Offenbach beerben. Auf RevierSport-Nachfrage verriet Georg, dass sein neuer Verein feststünde. Jedoch wird er erst in den nächsten Tagen offiziell bei seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt. Dürfte passen - also nach dem Pokalfinale dann.

Und: auch der neue OFC-Trainer steht schon in den Startlöchern. Dieser soll nämlich Stefan Krämer heißen. Der ehemalige Coach des KFC Uerdingen wurde erst Mitte Februar 2022 in Belgien beim KAS Eupen entlassen. Nun soll er denn OFC übernehmen - und, klar: endlich in die 3. Liga führen. Erst dann dürfte der Bieberer Berg wohl wieder richtig fest zum Stehen kommen.