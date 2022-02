Ex-KFC-Trainer Stefan Krämer nach Negativserie entlassen

Stefan Krämer, der in den letzten Jahren zweimal den heutigen Regionalligist KFC Uerdingen trainierte, ist seinen jüngsten Job als Coach wieder los.

Stefan Krämer ist ab sofort nicht mehr Trainer von KAS Eupen. Der belgische Erstligist hat sich von dem 54 Jahre alten Coach aufgrund des zuletzt ausgebliebenen Erfolges getrennt. Das bestätigte der Klub am Mittwoch. Der bisherige Co-Trainer Michael Valkanis tritt bis zum Saisonende seine Nachfolge an. Krämer hatte den KAS im vergangenen Sommer übernommen.

Davor hatte er zwischen März 2020 und April 2021 den KFC Uerdingen trainiert - bereits zum zweiten Mal. Denn auch zwischen März 2018 und Januar 2019 stand Krämer bei den Krefeldern, die aktuell am Tabellenende der Regionalliga West stehen, unter Vertrag.





Dabei lief es in Belgien zu Beginn richtig gut für den gebürtigen Mainzer: Mit Eupen stand er nach zehn Spieltagen gar an der Tabellenspitze. Doch mittlerweile ist KAS nur noch Tabellenfünfzehnter. Zuletzt gab es für den Verein von der deutschen Grenze nur noch einen Sieg aus 17 Begegnungen.

"Die Ergebniskrise der letzten Wochen und unsere aktuelle sportliche Situation" seien Grund für die Entlassung Krämers gewesen, sagt Generaldirektor Christoph Henkel in einer Klubmitteilung.

Er erhofft sich "neue Impulse" für den Kampf um den Klassenerhalt und bedankte sich bei Krämer: "Auch wenn wir zuletzt nicht mehr an den hervorragenden Start in die Saison anknüpfen konnten, hat Stefan Krämer es geschafft, junge Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung an den Kader der 1. Mannschaft heranzuführen und einigen von ihnen zu einem erfolgreichen Debut im belgischen Profi-Fußball zu verhelfen."