RWE in Wuppertal: "Wir wollen All-in gehen, alles rausballern"

Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen: Am Dienstag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zu diesem Westschlager zwischen den beiden Regionalliga-Topklubs.

Rot-Weiss Essen befindet sich zwei Spieltage vor Schluss mitten im Aufstiegskampf zur 3. Liga. Zwei Punkte will und muss RWE auf Preußen Münster gutmachen, um sich den großen Traum nach 13 Jahren zu erfüllen: die Rückkehr in den bezahlten Profifußball.

Dafür reist RWE am Samstag nach Lotte, wo der SV Rödinghausen ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) wartet. Wer eventuell denkt, dass der volle rot-weisse Fokus auf dem Aufstiegsrennen liegt, der irrt. Das betonte RWE-Trainer Christian Neidhart auf der digitalen Pressekonferenz am Montagmorgen.

Christian Neidhart über...

... die Personallage: "Erolind Krasniqi hat zuletzt leider viel Pech und ist wieder angeschlagen. Er kann aktuell nicht trainieren. Cedrick Harenbrock steigt am Montag wieder ins Training ein. Erfreulich ist auch, dass Sascha Voelcke und Kevin Holzweiler wieder Teile des Trainings mitmachen können. Sie sind aber beide kein Thema für die letzten zwei Wochen in dieser Saison. Das gilt auch für Michel Niemeyer. Er ist weiter verletzt. Es ist sehr schade für den Jungen. Wir müssen weiter Geduld haben.

... Bedeutung des Niederrheinpokals: "Wir müssen keinen Schalter oder dergleichen umlegen. Für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben schon zuletzt betont, dass wir All-in gehen, alles rausballern wollen. Da gehört der Pokal auch dazu. Wir wollen ins Finale kommen, dann erst beschäftigen wir uns mit dem SV Rödinghausen.

Es wird keine einfache Aufgabe. Wir werden bis ans Limit gehen. Ein Weiterkommen wäre natürlich auch für die restliche Woche sehr positiv. RWE-Trainer Christian Neidhart über den WSV

... zusätzliche Motivation durch das MSV-Aus und Finalgegner Straelen: "Ja, klar ist das eine zusätzliche Motivation. Aber man hat auch gesehen wie schwer es für einen Drittligisten ist, in Straelen zu bestehen. Gewisse Spiele sind immer schwer. Wir müssen aber erst das Spitzenspiel in Wuppertal für uns entscheiden. Nochmal: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Pokal holen wollen. Da gehen wir auch keinen Schritt von ab. Der Titel ist das Ziel!"

... Gegner Wuppertaler SV: "Es ist für Wuppertal die letzte Möglichkeit etwas in dieser Saison zu erreichen. Sie werden sehr heiß sein. Darauf sind wir eingestellt. Sie haben sich gefangen, spielen sehr stabil. Es gibt acht Spieler, die eigentlich immer spielen. Ab und an wird in der Offensive gewechselt. Es ist eigentlich kein Unterschied zu den Spielen, die wir vorher gegen den WSV hatten. Nur, dass das Spiel auch in die Verlängerung gehen kann. Man muss in dieser Partie richtig präsent sein. Es wird keine einfache Aufgabe. Wir werden bis ans Limit gehen. Ein Weiterkommen wäre natürlich auch für die restliche Woche sehr positiv."