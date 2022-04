Regionalliga: Gegen RWO - Schalke II will finalen Schritt zum Klassenerhalt gehen

Schalke II hat gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West. Am Freitag steht das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen an (19:30 Uhr).

Noch drei Spiele, dann steht fest, wer in der Regionalliga West auf- oder absteigt. Während viele Beobachter der Liga am Freitag auf das Fernduell an der Spitze zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen schauen, will die U23 des FC Schalke 04 den Klassenerhalt angehen. Die Ausgangslage ist klar: Schalke II hat vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell der SV Straelen belegt. Bei einem Sieg - und dann 44 Punkten - müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die S04-Talente noch in Gefahr geraten würden. Doch auf Schalke wartet kein leichter Gegner, es geht ab 19:30 Uhr gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und RWO hat vor der 0:3-Niederlage gegen Preußen Münster zwölf Partien in Serie nicht verloren. Den schlechten Eindruck aus dem letzte Heimspiel will RWO nicht stehen lassen. Schalke-Trainer Jakob Fimpel betont vor dem Derby auf der Vereinshomepage: "Oberhausen ist eine extrem physisch starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern, wie zum Beispiel ihr bester Torschütze Sven Kreyer. Sie haben viele Spieler, die schon Erfahrungen in höheren Ligen gesammelt haben, wie zum Beispiel Tanju Öztürk. Die Niederlage gegen Preußen Münster vergangene Woche würde ich nicht zu hoch hängen – wie stark die Münsteraner sind, haben wir auch vor zwei Wochen gesehen. Das wird ein harter Kampf am Freitag.“ Neben seinen Langzeitverletzten müssen die Königsblauen auch auf Julius Schell (Gelbsperre) verzichten. Sven Mende (Nasenbeinbruch) ist fraglich.

