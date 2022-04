Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen kann am Freitag die Tabellenführung übernehmen, zumindest bis Sonntag. Der Coach weiß, was seine Mannschaft erwartet.

4:0 gegen den SV Lippstadt – endlich mal wieder ein überzeugender Sieg. Das werden sich wohl die Fans von Rot-Weiss Essen gedacht haben. Mit einer deutlich verbesserten Körpersprache im Vergleich zum 1:1-Remis gegen Gladbach II kehrte RWE wieder in die Erfolgsspur zurück. Viel Zeit zur Freude gibt es aber nicht, weil am Freitag (22. April, 19.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte an.

Für beide Teams, die um unterschiedliche Ziele kämpfen, ist diese Partie wie ein Endspiel. Es könnte allerdings ein trauriger Tag für die Hausherren werden. Denn: Lotte würde bei einer Niederlage bereits am Freitag als sicherer Absteiger feststehen. Aktuell hat der Regionalligist zehn Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Die Situation ist fast aussichtslos, aber im Highlight-Spiel gegen die Essener kann man sich sicher sein, dass die Lotteraner noch einmal alles in die Waagschale werfen werden.





Trotzdem ist die Marschroute für RWE klar – ein Sieg ist Pflicht im Stadion am Lotter Kreuz. Auch die Statistik spricht für den Titelanwärter. Seit dem Abstieg von Lotte aus der 3. Liga in die Regionalliga West im Jahr 2019 gab es dieses Duell viermal. Alle Spiele konnte Rot-Weiss gewinnen (14:4 Tore). "Drei Punkte sind natürlich das Ziel. Jeder Sieg ist wichtig. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Wenn wir 100 Prozent geben, können wir jeden Gegner schlagen", erklärte Abwehrchef und Neu-Kapitän Daniel Heber vor dem Lotte-Spiel. Mit einem Dreier könnte Essen vorübergehend die Tabellenführung übernehmen, Preußen Münster spielt erst am Sonntag bei Rot-Weiß Oberhausen.

Auch Trainer Christian Neidhart möchte den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Wir wissen, was auf uns zukommt – ein katastrophaler Platz. Da müssen wir mit viel Intensität spielen, Fehler erzeugen und um jeden Ball vorne kämpfen. Wir brauchen die Basics. Das liegt alles nur an uns selbst."

Zum Personal: José-Enrique Ríos Alonso (Corona) ist wieder negativ getestet und könnte eine Option für Freitagabend sein. Bei Felix Bastians (muskuläre Probleme) gibt es noch keine Prognose, ob er zur Verfügung stehen wird.