Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte den SV Lippstadt souverän mit 4:0. Erneut führte Daniel Heber die Mannschaft als Kapitän auf das Feld.

Es heißt, dass sich immer der Kapitän in den kniffligen Situationen stellen muss. Nun: Daniel Heber ist bei Rot-Weiss Essen bereits der dritte Spielführer in der laufenden Regionalliga-Saison. Der etatmäßige Kapitän Dennis Grote wurde im Dezember suspendiert, sein Nachfolger Daniel Davari ist am Dienstagabend – RevierSport berichtete – offiziell freigestellt worden. Zur gleichen Zeit bestritt RWE das immens wichtige Nachholspiel gegen den SV Lippstadt und stand nach drei Remis in Serie unter Druck.

Doch die Mannschaft zeigte die passende Reaktion und besiegte den Gast deutlich mit 4:0. Zwar gewann Tabellenführer Preußen Münster gegen Fortuna Köln mit 1:0, aber Rot-Weiss konnte drei Treffer im Torverhältnis aufholen. In den Katakomben zeigte sich Heber zufrieden: "Wir haben uns vorgenommen, dass wir zu Null spielen und nach unserer Führung nicht zu passiv werden. Das haben wir geschafft. Zuletzt hat uns nach der Führung etwas der Plan gefehlt, aber wir haben das thematisiert und gewisse Sachen anders gemacht."





Sportlich war es ein gelungener Auftritt der Essener, allerdings war natürlich auch nach dem Abpfiff die Davari-Suspendierung ein prägendes Thema. Der 27-jährige Heber führte die Mannschaft zum fünften Mal in Folge als Kapitän auf das Feld. Nun ist klar, dass er diese Rolle auch in den verbleibenden Partien innehaben wird. Essens Abwehrchef ist kein Lautsprecher, eher ein ruhiger Vertreter, der allerdings auf dem Platz als Leistungsträger vorangeht.

Ich glaube sowieso, dass Spieler mittleren Alters vorangehen sollten, vor allem auf meiner Position. Mit der Binde ist mir das noch bewusster geworden. Daniel Heber über seine Rolle als Kapitän.

Über seinen Vorgänger wollte der Innenverteidiger nicht sprechen, aber ihm wurde in den vergangenen Wochen seine neue Rolle bewusst: "Das können wir als Spieler nicht beurteilen. So lange der Trainer sagt, dass ich die Binde an meinem Arm tragen soll, nehme ich das gerne an. Ich glaube sowieso, dass Spieler mittleren Alters vorangehen sollten, vor allem auf meiner Position. Mit der Binde ist mir das noch bewusster geworden. Man soll lauter werden und den anderen mehr helfen – und da werde ich immer besser drin. Ich mache das gerne."