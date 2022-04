Grotenburg-Rückkehr: Erstes Uerdingen-Heimspiel ausverkauft

Der KFC Uerdingen steht kurz vor der Rückkehr in die Grotenburg. Und alle wollen hin.

Am 23. April (14 Uhr) ist die Rückkehr des KFC Uerdingen in die Grotenburg perfekt. Seit Jahren musste der Traditionsverein ausweichen, weil die Heimstätte modernisiert werden musste. Der KFC trug seine Heimspiele in Düsseldorf, Duisburg und Velbert aus.

Nun wieder in Krefeld. Und die Fans sind heiß auf das Grotenburg-Comeback - das erste Heimspiel steigt gegen den VfB Homberg. Denn alle verfügbaren Karten sind bereits vergriffen. 2000 Zuschauer dürfen beim ersten Heimspiel seit Jahren im Stadion dabei sein. Ein Ex-Profi schaut derweil in die Röhre, denn der ehemalige Uerdinger Maximilian Beister kommentierte den Post der Uerdinger bei Instagram: "Moment, ich brauche noch Tickets."

Vielleicht lässt sich für den Ex-Spieler was regeln, aber klar ist, die Rückkehr ins eigene Stadion kann beim KFC sicher noch mal einen Schub auslösen. Uerdingen-Trainer Alexander Voigt betonte bei RevierSport bereits: „Der Platz ist überragend. Es hat ja ewig keiner mehr drauf gespielt. Zusätzlich noch die 2.000 Zuschauer, die zugelassen sind. Das kann schon noch mal ein paar Prozente rauskitzeln."