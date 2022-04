Regionalliga West: Preußen Münster legt gegen Bonn nach

Preußen Münster hat den Sieg von Rot-Weiss Essen am Freitagabend gegen Köln II (2:0) gekontert und sein Heimspiel gegen den Bonner SC erfolgreich bestritten.

Der SC Preußen Münster setzte seine Serie fort und gewann auch gegen den Bonner SC mit 3:0 (2:0). Die Adlerträger holten sich damit die Tabellenspitze wieder zurück und sind nun seit sechs Spielen ungeschlagen, in dieser Zeit haben sie zudem fünf Siege geholt. Für die Elf von Trainer Sascha Hildmann waren Thorben Deters und Luke Hemmerich erfolgreich.

Ersterer hatte dabei schon nach fünf Minuten für die Münsteraner Führung gesorgt. Auf Vorlage von Nikolas Remberg kam Deters am linken Strafraumeck an den Ball. Von dort zog er völlig alleingelassen in Richtung Tor und erzielte die Führung, obwohl ihm sogar noch der Ball versprungen war. Nachdem der SCP immer weiter aufs Bonner Tor drückte, kam es für die Gäste dann sogar noch knüppeldick.

Münster: Schulze-Niehues - Schauerte, Kok (60. Schwadorf), Deters (78. Thiel), Scherder, Hemmerich, Remberg, Ghindovean (85. Dahlke), Bindemann (55. Wegkamp), Hoffmeier, Teklab. Schulze-Niehues - Schauerte, Kok (60. Schwadorf), Deters (78. Thiel), Scherder, Hemmerich, Remberg, Ghindovean (85. Dahlke), Bindemann (55. Wegkamp), Hoffmeier, Teklab. Bonn: Birk - Keita, Goralski, Braun (78. Mukanya Kabobola), Bezerra Ehret, Gonzalez Vass, Afamefuna, Pommer, Berg (77. Somuah), Güler, Takahara (65. Klein). Schiedsrichter: Alexander Schuh. Tore: 1:0 Deters (5.), 2:0 Hemmerich (38.), 3:0 Dahlke (90.+1) Zuschauer: Gelb-Rot: Güler (25., Reklamieren)

Weil Semih Güler nach einem Foulspiel nicht aufhören konnte zu meckern, wurde er von Schiedsrichter Alexander Schuh frühzeitig zum Duschen geschickt. Die abstiegsbedrohten Bonner mussten damit nicht nur gegen den 0:1-Rückstand gegen einen Aufstiegsfavoriten ankämpfen, sondern das auch noch zu zehnt. Als Luke Hemmerich sieben Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte das 2:0 erzielte, war die Messe ohnehin so gut wie gelesen.

In der zweiten Spielhälfte erarbeiteten sich die Münsteraner immer wieder ein paar Chancen, allerdings verpassten Henok Teklab (68.) und Darius Ghindovean (82.) mit den vielleicht größten Möglichkeiten des Spiels, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Erst in der Nachspielzeit sorgte der kurz zuvor eingewechselte Dahlke für das 3:0.

Die Bonner bleiben hingegen als 15. vorerst weiterhin über dem Strich. Allerdings ist der FC Wegberg-Beeck, der kommende Heimgegner der Bonner, durch den 1:0-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte wieder auf einen Punkt herangekommen. Zudem ist die Partie von Alemannia Aachen bei Rot Weiss Ahlen auf den 27. April verlegt worden.

Preußen Münster reist nächste Woche Sonntag zur U23 des FC Schake 04.