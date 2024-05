Preußen Münster spielt in der nächsten Saison in der 2. Liga. Flügelflitzer Shaibou Oubeyapwa wird dann nicht mehr das Trikot des künftigen Zweitligisten tragen.

Unmittelbar nach dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga verkündete Preußen Münster offiziell die Abgänge von insgesamt sechs Aufstiegshelden. Einer von diesen verdienten Spielern ist Shaibou Oubeyapwa. Der Flügelflitzer wechselte im Sommer 2022 von Rot-Weiß Oberhausen an die Hammer Straße und schaffte dort den Doppel-Aufstieg.

In 48 Pflichtspielen für die Adlerträger steuerte der 31-Jährige 16 Scorerpunkte bei (4 Tore, 12 Vorlagen). 2023/24 absolvierte er 17 Begegnungen in der 3. Liga (1 Tor, 2 Vorlagen). Allerdings musste der pfeilschnelle Offensivspieler auch in der Hinrunde über zwei Monate mit einem Innenbandriss im Knie passen.

RevierSport hat mit Shaibou Oubeyapwa (31), der in seiner Karriere neben 17 Drittliga-Partien auch 145 Regionalliga-West-Spiele (23 Tore, 43 Vorlagen) vorweisen kann, über die Münster-Zeit, den Durchmarsch und seine Zukunftspläne gesprochen:

Shaibou Oubeyapwa, mit Preußen Münster haben Sie den Durchmarsch von der Regionalliga West bis in die 2. Liga geschafft. Hätten Sie diesen Erfolg für möglich gehalten?

Ich war überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga schaffen. Das ist dann auch souverän passiert. In der 3. Liga haben wir als Aufsteiger von Spiel zu Spiel geschaut und wollten nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Den Aufstieg hatte ich tatsächlich nach dem 3:0-Auswärtssieg in Lübeck am 17. Februar für möglich gehalten. Das habe ich dann auch zu einigen Mitspielern gesagt. Klar, haben die mich belächelt und gemeint 'Shaibou, ruhig bleiben. Träum doch nicht'. Doch ich habe es ernst gemeint. Zwischendurch waren wir zwölf Spiele in Serie ungeschlagen. Man sollte immer eine gewisse Überzeugung und Vision mitbringen. Dass es am Ende zu diesem historischen Erfolg gekommen ist und Preußen Münster nach 33 Jahren wieder in der 2. Bundesliga spielt, ist einfach nur sensationell und Geschichte.

Sie werden den Verein im Sommer verlassen. Wie blicken Sie insgesamt auf die zwei Jahre in Münster zurück?

Vor zwei Jahren bin ich mit voller Überzeugung zu Preußen Münster gewechselt, obwohl ich die Möglichkeit hatte, in die 3. Liga zu gehen. Als hartarbeitender und ehrgeiziger Sportler, der immer den maximalen Erfolg will, waren es zwei erfolgreiche Jahre bei Preußen Münster. Ich habe meinen Beitrag zum Aufstieg in die 3. Liga und nun zum Aufstieg in die 2. Bundesliga beitragen dürfen. Ich war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und unter anderem Teil des fünfköpfigen Mannschaftsrats in der abgelaufenen Saison. Somit hatte ich schon eine gewisse Führungsrolle innerhalb des Teams. In diesen zwei Jahren bin ich noch einmal gereift, sowohl sportlich, menschlich, aber auch mental.

Ich hatte eine schöne Zeit bei Preußen Münster und habe von den Fans, Sponsoren, Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern viel Wertschätzung und Support bekommen. Das zeigt mir, dass ich nicht nur mit meiner Leistung und meiner Spielweise für diesen Verein überzeugt habe, sondern auch als Mensch einen guten Eindruck hinterlassen konnte. Und hey, ich gehöre der Mannschaft an, die Geschichte geschrieben hat. Das nimmt mir keiner mehr. Shaibou Oubeyapwa.

Wollten Sie Münster verlassen oder kam der Verein diesbezüglich auf Sie zu?

Es gab einen offenen Austausch mit Peter Niemeyer, der mich sehr schätzt. Er musste mir dann leider persönlich mitteilen, dass es für mich nicht weitergeht in Münster. Natürlich war das nicht leicht, weil ich den Großteil der Hinrunde verletzungsbedingt verpasst hatte und parallel die Spieler auf meiner Position es einfach gut gemacht haben. Aber so ist das Fußballgeschäft. Ich hatte eine schöne Zeit bei Preußen Münster und habe von den Fans, Sponsoren, Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern viel Wertschätzung und Support bekommen. Das zeigt mir, dass ich nicht nur mit meiner Leistung und meiner Spielweise für diesen Verein überzeugt habe, sondern auch als Mensch einen guten Eindruck hinterlassen konnte. Und hey, ich gehöre der Mannschaft an, die Geschichte geschrieben hat. Das nimmt mir keiner mehr.

Führen Sie bereits Gespräche mit möglichen neuen Vereinen und was könnten Sie sich vorstellen? Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?

Klar, es gibt Interessenten. Mein Bruder und Berater ist mit Vereinen im Austausch. Man sollte offen für alles sein. In der Regionalliga West habe ich immer um den Aufstieg gespielt und stets geliefert. Auch in der 3. Liga habe ich definitiv performed, jedoch hat mich leider ein Innenbandanriss im Knie, den ich mir im Spiel gegen Rot-Weiss Essen im vergangenen August zugezogen habe, zwei Monate Ausfallzeit und exakt zehn Spiele gekostet. Meine Ziele sind ganz klar: Vollgas geben und Erfolge feiern!

Sie haben 145 Regionalliga-Partien sowie 17 Drittliga-Spiele absolviert und sind mittlerweile ein erfahrener Spieler. Wie viele Jahre auf einem guten Niveau trauen Sie sich selbst noch zu?

Ich sehe mich als erfahrener, disziplinierter Spieler, der resistent gegen Widrigkeiten ist. Ich bin immer bereit, jeden Tag hart zu arbeiten und auch meinen Körper zu pflegen. Definitiv traue ich mir noch zu, sechs oder sieben Jahre auf einem guten Niveau Leistung zu bringen. Davon bin ich überzeugt, denn ich fühle mich sieben, acht Jahre jünger als ich bin. Ich denke, alle können das bestätigen, die mit mir zu tun haben oder hatten. Dafür muss man aber gesund bleiben.