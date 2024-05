TSV Meerbusch oder Adler Union Frintrop? Wer bleibt in der Oberliga Niederrhein drin? Beim TSV steht mit Yassin Benslaiman der Top-Scorer im Fokus.

Vor dem letzten Spieltag ist Spannung vorprogrammiert im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Die Konstellation sieht aktuell folgendermaßen aus: Adler Union Frintrop rangiert mit 33 Punkten auf Tabellenplatz 15. Diese Platzierung würde zum Klassenerhalt reichen, weil der KFC Uerdingen in die Regionalliga West aufsteigt. Auf dem ersten Abstiegsplatz (16.) steht der TSV Meerbusch mit 31 Zählern.

Frintrop hat zum Saisonabschluss frei und muss tatenlos zuschauen, wie Meerbusch gegen den VfB Hilden (02. Juni) spielt. Sollte der TSV gewinnen, wäre der Ligaverbleib gesichert, bei einem Remis oder einer Niederlage bleibt Frintrop drin.

Beim TSV Meerbusch ruhen die Hoffnungen vor allem auf Offensivspieler Yassin Benslaiman: Der Zehner spielt eine starke Saison und ist mit 14 Saisontoren sowie acht Assists zeitgleich der beste Torschütze und Vorlagengeber des abstiegsbedrohten Oberligisten.

Speziell in den letzten Wochen drehte der 23-Jährige richtig auf. In den jüngsten sieben Liga-Partien war Benslaiman an elf Treffern (7 Tore, 4 Vorlagen) direkt beteiligt. Der trickreiche Linksfuß ist die Lebensversicherung des TSV.

"Ich habe bislang ganz gut gespielt. Leider ist die Saison für uns als Mannschaft aber bislang nicht gelaufen wie erhofft, auch wenn wir noch am Sonntag die Chance haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Zwischendurch habe ich in dieser Saison als Sechser gespielt, weil mit Nico Brandenburger und Aram Abdelkarim zwei Leistungsträger im Mittelfeld ausgefallen sind. Ich habe dadurch mehr Verantwortung übernommen und mich auch entwickelt. Das war gut, aber ich bin auf der Sechs nicht auf diese Scorerwerte gekommen", erklärt Benslaiman gegenüber RevierSport.

Seitdem der Oberligist Anfang April mit Samir Sisic einen neuen Trainer installierte, spielt der 23-Jährige wieder auf der gewohnten Zehnerposition – und liefert mit vielen Toren und Vorlagen ab. "Er ist wirklich ein super Trainer", lobt Benslaiman.

Für die kommende Saison möchte sich der 14-Tore-Mann des TSV Meerbusch, der in seiner noch jungen Karriere bereits 84 Oberliga-Partien (23 Tore, 22 Vorlagen) absolvierte, allerdings eine neue Herausforderung suchen. Sein Ziel ist klar: "Ich will unbedingt den nächsten Schritt gehen – in die Regionalliga. Das ist für mich auch ein realistischer Schritt. Es gab auch schon eine Anfrage von der U23 des FC Schalke 04. Das hatte sich dann aber erledigt, als ich im April meinen 23. Geburtstag hatte. Ich war dann einfach zu alt für die U23-Mannschaft."

Aufgewachsen ist der in Barcelona geborene Benslaiman mit dem spanischen Spielstil. Diese Anfangszeit prägt ihn bis heute noch, wie der Zehner betont: "Ich bin in Spanien geboren und lebe seit mittlerweile neun Jahren hier in Deutschland. Aufgrund meiner Ausbildung in Spanien habe ich auch diesen spanischen Spielstil. Meine Stärken sind die Technik, das Passspiel und die Qualitäten im Eins-gegen-Eins. In der Jugend in Spanien haben wir in der höchsten Spielklasse gespielt, gegen den FC Barcelona, Espanyol Barcelona oder FC Girona."