RWE ist Erster! Engelmann bringt Essen auf die Siegerstraße

RWE ist wieder Tabellenführer. Gegen die U21 des 1. FC Köln kam Rot-Weiss Essen zu einem 2:0-Heimsieg. 10.070 Fans feierten an der Hafenstraße.

1. FC Köln II, Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen: So heißen die Gegner von Rot-Weiss Essen bis zum 10. April. "Wenn wir nach Aachen soweit sind, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, dann schaffen wir es zu einhundert Prozent", betonte RWE-Boss Marcus Uhlig noch vor dem Spiel gegen die Kölner U21. Zumindest nach diesem Spiel dürfte der Vorstandschef der Rot-Weissen zufrieden sein. RWE erkämpfte sich einen immens wichtigen 2:0-Sieg.

Rot-Weiss Essen begann das Spiel mit viel Dampf in Richtung der Westtribüne. Felix Herzenbruch (5.) nach einer Ecke, Thomas Eisfeld (9.) nach einer feinen Flanke des frisch-gebackenen nun dreifachen Familienvaters Luca Dürholtz und Daniel Heber (14.) nach einer Ecke hatten dicke Möglichkeiten zur Führung. Beziehungsweise erzielte Heber gar die Führung per Kopf. Doch der Linienrichter entschied auf eine Abseitsposition von Isaiah Young, der den bis dato unsicheren Kölner Torwart Daniel Adamczyk gestört haben soll.

Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Dürholtz (80. Janjic), Tarnat - Young, Eisfeld (69. Harenbrock), Kefkir (69. Kleinsorge) - Engelmann (86. Langesberg). 1. FC Köln II: Adamczyk - Strauch (46. Sponsel), Örnek, Hauptmann, Schwirten (63. Jansen), Kuyucu, Arrey Mbi, Nottbeck, Henning, Wydra (80. Cisse), Schmitt (83. Ksiouar). Schiedsrichter: Marc Jäger. Tore: 1:0 Engelmann (84.), 2:0 Kleinsorge (90.+2) Gelbe Karten: - Schmitt, Nottbeck, Kuyucu. Zuschauer: 10.070.

Es sollte nach der starken Anfangsphase von rund 25, 30 Minuten der Essener ein sehr guter Abschnitt von 15, 20 Minuten der Kölner folgen, in der die Gastgeber großes Glück und Jakob Golz auf ihrer Seite hatten, dass sie nicht in Rückstand gerieten. José-Enrique Ríos Alonso klärte den Ball nicht und plötzlich kam Oliver Issa Schmitt (34.) frei vor Golz zum Abschluss. Der RWE-Torwart blieb Sieger. Nur fünf Minuten später parierte Golz erneut gegen den agilen Schmitt. Das waren zwei Kölner sogenannte "Hundertprozentige" vor der Halbzeit. Glück für RWE!

RWE kam nach der Pause wieder besser ins Spiel. Young (48.) hätte kurz nach Wiederanpfiff fast das 1:0 erzielt. Doch sein Schuss war zu unplatziert und stellte Kölns Keeper Adamczyk vor keine Probleme.

Es entwickelte sich eine sehr zähe zweite Halbzeit. Der andauernde Schneeregen macht es den 22 Akteuren auf dem Rasen im Stadion an der Hafenstraße sehr schwer. Die Essener hofften allen voran nach Standards auf den Dosenöffner. Doch auch mehrere Eckbälle - Eckenverhältnis: 9:7 für RWE - sollten nichts einbringen. Auch der in der 73. Minute nicht: Herzenbruch köpfte den Ball nach einem Cedric-Harenbrock-Eckball nur an die Latte, Adamczyk, der während des Spiels stärker und sicherer wurde, hatte da noch seine Finger dran. So auch in der 78. Minute als Adamczyk Young zur Verzweiflung brachte und wieder das 1:0 für RWE verhinderte. Warum Verzweiflung? Weil Young auch in der 81. Minute auf das Kölner Tor zu lief - und verstolperte.

Und irgendwie hatten sich alle schon an diesem 1. April-Abend 2022 auf eine Nullnummer eingestellt. Doch diese Rechnung haben alle ohne Simon Engelmann gemacht! Einmal mehr war der Torjäger für RWE zur Stelle. In der 84. Minute erzielte er nach einem Freistoß aus dem Getümmel im Strafraum den viel umjubelten Siegtreffer vor 10.070 Zuschauern - die Hafenstraße bebte! Marius Kleinsorge stellte mit dem Schlusspfiff sogar noch auf 2:0.

RWE siegte und ist bei der gleichen Anzahl an Spielen Spitzenreiter, zwei Punkte vor Münster.