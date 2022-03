Köln-II-Kapitän verrät: Ich saß mit RWE am Verhandlungstisch

Am Freitagabend trifft Rot-Weiss Essen auf den 1. FC Köln II. Für FC-II-Kapitän Lukas Nottbeck wird es ein Jubiläumsspiel - der 20. Vergleich mit RWE.

Es gibt nur wenige Spieler in der Regionalliga, die auf 323 Einsätze in der West-Staffel verweisen können. Lukas Nottbeck steht gemeinsam mit Marcel Platzek auf Platz vier der Regionalliga-West-Rekordspieler. Davor liegen noch Simon Engelmann (340 Spiele), Oliver Zech (363) und Thomas Kraus (402).

Kein Wunder also, dass Köln-II-Kapitän Nottbeck schon 19 Mal gegen den kommenden Gegner Rot-Weiss Essen spielte. Am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) feiert Kölns defensiver Mittelfeldspieler also sein "Essen-Jubiläum" - es steht der 20. Vergleich gegen RWE an. "Wahnsinn, oder? Diese Zahl war mir gar nicht bewusst. Was ich aber schon weiß, ist, dass meine Mannschaften in den Spielen gegen Essen oft gut aussahen. Stimmt, oder?", fragt Nottbeck. RevierSport gibt die Antwort: Ja, stimmt - 19 Spiele, neun Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen, so sieht Nottbecks persönliche RWE-Bilanz aus.

Waldemar Wrobel wollte mich damals haben. Da hat auch nicht viel gefehlt. Letztendlich habe ich mich für die Stadt Köln, die ich schon vom Effzeh und der Fortuna kannte, entschieden. Schade, eigentlich. Ich hätte schon gerne mal regelmäßig vor dieser Kulisse gespielt. Lukas Nottbeck

Dass es immer etwas besonderes sei in Essen zu spielen, sagt auch Nottbeck - wie alle in der Liga. "Aber das ist auch nun mal so", lacht er und fügt hinzu: "Wo kann man denn in der 4. Liga vor 10.000 Zuschauern spielen. Das gibt es nur in Essen in aller Regelmäßigkeit."

Und fast hätte der heute 33-Jährige zur Saison 2013/2014 das RWE-Trikot getragen. "Heute kann ich es ja verraten: Ich saß mit RWE am Verhandlungstisch. Waldemar Wrobel wollte mich damals haben. Da hat auch nicht viel gefehlt. Letztendlich habe ich mich für die Stadt Köln, die ich schon vom Effzeh und der Fortuna kannte, entschieden. Schade, eigentlich. Ich hätte schon gerne mal regelmäßig vor dieser Kulisse gespielt. Aber ich bin auch so mit meiner Karriere einverstanden", verrät Nottbeck.

Das kann einer der Regionalliga-West-Rekordspieler auch allemal sein. Auch mit 33 Jahren geht Nottbeck voran und gehört zu den besten Spielern der Liga auf seiner Position. "Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich habe kaum eine Trainingseinheit verpasst. Es macht einfach großen Spaß tagtäglich mit den Jungs zu arbeiten", sagt Nottbeck, dessen Vertrag bis Sommer 2023 läuft.

In den letzten 15 Spielen verloren Nottbeck und Co. nur ein Mal. "Der Spirit im Team ist überragend, es macht einfach riesig Spaß mit den Jungs zu spielen, sie geben alle Gas, sie hören zu. Aus diesen Gründen kommt dann dieses Leistungsniveau zustande. Ich bin gespannt, wie wir uns nun in Essen verkaufen. Für einige wird es das erste Mal sein. Wir freuen uns sehr auf diese Partie."

Sollte ein Mannschaftskollege Fragen haben, wie es so ist gegen Essen zu spielen, dann wird "Jubilar" Nottbeck mit Sicherheit eine Antwort parat haben.