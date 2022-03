RWE: Neidhart über Schonnebeck und Niemeyer-Saisonaus

Rot-Weiss Essen trifft am Dienstagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf die Spielvereinigung Schonnebeck. RWE wird rotieren.

Nach den harten 180 Minuten von Ahlen (0:2) und in Wiedenbrück (1:0) erwartet Rot-Weiss Essen am Dienstag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) das nächste Pflichtspiel binnen sechs Tagen. Auf der Agenda: Das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck.

Christian Neidhart stand vor dem Stadtderby Rede und Antwort. Der RWE-Trainer über...

... die Verletzung von Felix Bastians: "Felix hat Probleme mit dem Hüftbeuger. Er wird am Dienstag nicht dabei sein. Aber im Hinblick auf das Köln-II-Spiel am Freitagabend bin ich optimistisch, was seinen Einsatz angeht.

... die Aufstellung gegen Schonnebeck: "Jakob Golz wird, wie auch in allen anderen bisherigen Pokalspielen, im Tor stehen. Wir sind jetzt in den Englischen Wochen, deshalb werden viele frische Spieler beginnen. Aber alles so, dass wir das verantworten können. Wir wollen schließlich weiterkommen. Von der Papierform ist das ein klares Ding. Aber ich hebe da immer den warnenden Finger. Denn selbst in der 3. Liga sind Favoriten im Landespokal rausgeflogen. Wir müssen und werden das Spiel hoch konzentriert angehen."

Für das Spiel werden die Westkurve und die Haupttribüne geöffnet. RWE rechnet mit 2000 bis 2500 Fans am Dienstagabend.

... die Spielvereinigung Schonnebeck: "Sie sind ein guter Oberligist. Es wird für den Verein, für die Spieler ein Highlight sein. Es sind auch in der Mannschaft viele Rot-Weiss-Essen-Fans dabei. Aber an dem Abend werden sie uns nichts gönnen. Die werden alles reinwerfen, werden sich zerreißen. Darauf sind wir vorbereitet."





... einen möglichen Sieg und die DFB-Pokal-Teilnahme: "Das wäre schon geil. Wir haben alle vor nicht allzu langer Zeit gesehen, wie viel Spaß das machen kann. Und natürlich kann man im DFB-Pokal auch ordentlich Geld verdienen. Der finanzielle Aspekt ist für die Vereine ein wichtiger Aspekt - auch für uns. Wir wollen wieder in den DFB-Pokal!"

... den Stand bei Michel Niemeyer: "Ich rechne nicht mehr damit, dass er in dieser Saison noch einmal zurückkommt. Seine gesundheitlichen Probleme sind nicht vom Tisch. Wir haben ihn aktuell nicht in der Planung drin. Da müssen wir einfach abwarten. Wir wollen auch gar nicht drauf eingehen, was da los ist. Ich möchte in der Öffentlichkeit nichts über seinen Gesundheitsstand sagen."