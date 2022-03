RWO gegen WSV: Wuppertal wartet seit 15 Jahren auf Sieg in Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen gegen Wuppertaler SV: Am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) steigt das Verfolgerduell. Bei einem Blick auf die Statistik dürfen alle RWO-Fans zuversichtlich sein.

Nach der Pleite von Rot-Weiss Essen bei Rot Weiss Ahlen haben die Verfolger von Preußen Münster und Rot-Weiss Essen wieder Hoffnung geschöpft. Vor wenigen Tagen sah es noch nach einem Zweikampf um den Titel aus, nun wollen der Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen wieder ein Fünfer-Rennen daraus machen.

"RWE hat am Mittwoch gepatzt und jetzt haben einige wieder Lunte gerochen. Der Sieger aus dem Spiel RWO gegen WSV darf auch wieder nach oben schauen. Aber nur der Sieger", betonte Wuppertals angehendet Fußballlehrer Björn Mehnert noch am Freitag gegenüber RevierSport.

Auch Mehnert wird wissen, dass zumindest in den letzten Spielen der Sieger des Duells RWO gegen WSV im Stadion Niederrhein sehr oft Rot-Weiß Oberhausen hieß. 3:0 (Februar 2021, Anm. d. Red.), 5:1 (September 2019), 2:1 (April 2019), 1:1 (April 2018), 2:0 (April 2017) und 1:0 (April 2013), so lauten die äußerst positiven Heimspiel-Resultate aus RWO-Sicht gegen den WSV. Alles Spiele in der Regionalliga West.

Man muss in die Saison 2007/2008 zurückblicken, als beide noch in der damaligen drittklassigen Regionalliga Nord spielten, um einen WSV-Sieg im Stadion Niederrhein zu suchen. Sven Lintjens (85.) erzielte am 8. August 2007 das Tor des Tages. Heißt: Rund 15 Jahre liegt der letzte WSV-Dreier in Oberhausen zurück.

In 17 Heimspielen gegen Wuppertal gewann RWO zehn Vergleiche, spielte zweimal Remis und unterlag den Bergischen nur zweimal - 2007 und 1995 (0:1). Insgesamt - Heim- und Auswärtsspiele zusammengerechnet - spricht der direkte Vergleich knapp für RWO: 13 Oberhausener Siege, elf WSV-Erfolge und elf Unentschieden bei einem Torverhältnis von 51:43 für Rot-Weiß Oberhausen. Bleibt abzuwarten, wer am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) die Statistik zu seinem Gunsten aufbessern wird.