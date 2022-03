:Regionalliga: U21 des 1. FC Köln holt 132-fachen Zweitligaspieler zurück

Immer mehr im Trend: Die U23-Teams holen sich ein oder zwei erfahrene Spieler, die das junge Team führen sollen. Einen solchen Leader hat nun auch der 1. FC Köln für die U21 verpflichtet.

Die U21 des 1. FC Köln spielt eine starke Saison in der Regionalliga West. Vielleicht auch deshalb, weil mit Lukas Nottbeck oder Thomas Kraus erfahrene Spieler dabei sind, die sich in der 4. Liga auskennen und die jungen Spieler an die Hand nehmen.

So einen hat der FC nun auch für die kommende Spielzeit verpflichtet. Stephan Salger kommt zurück nach Köln. Der 32-Jährige wechselt von Drittligist 1860 München zum FC. Er wurde im FC-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und kehrt elf Jahre nach seinem letzten FC-Pflichtspieleinsatz ans Geißbockheim zurück.

Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025. Insgesamt kommt Salger in seiner Karriere bislang unter anderem auf fünf Bundesligaspiele, 132 Zweitligapartien und 166 Einsätze in der 3. Liga.

Matthias Heidrich, Leiter des FC-Nachwuchsleistungszentrums, betont: „Stephan ist ein FC-Eigengewächs, das sich komplett mit dem FC identifiziert. Er hat hier sein erstes Bundesligaspiel gemacht und bringt viel Erfahrung mit, die er an unsere junge Mannschaft weitergeben wird. Stephan schließt die Lücke, die durch das Karriereende von Marius Laux entstanden ist. Er hat sportlich eine hohe Qualität und ist in der Defensive flexibel einsetzbar, das macht ihn beides aktuell auch bei 1860 München zu einer festen Größe. Er wird unseren Talenten dabei helfen, auch mit Drucksituationen besser umzugehen.“

Der Spieler selber erklärt: „Für mich schließt sich im Sommer ein Kreis, weil ich im letzten Abschnitt meiner Karriere wieder zum FC zurückkehre. Es ist, als würde ich nach Hause kommen. Ich habe in den vergangenen elf Jahren meinen Kontakt nach Köln nie verloren und war auch regelmäßig hier und in Düren. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter am Geißbockheim und die neue Saison in der U21. Ich möchte gerne dabei mithelfen, die jungen Talente in der Regionalliga weiterzuentwickeln.“