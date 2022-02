Regionalliga: Mit vier Profis - 1. FC Köln gewinnt Gladbach-Derby

Im Nachholspiel der Regionalliga West hat die U21 des 1. FC Köln die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (2:0) geschlagen.

Der 1. FC Köln bleibt auch in der Regionalliga vor Borussia Mönchengladbach. In der Bundesliga überraschend, in der Regionalliga konnte man das erwarten. Im Nachholspiel setzte sich die U21 des FC mit 2:0 (2:0) durch.

Dabei konnte der FC mit Marvin Obuz, Tomas Ostrak, Mathias Olesen und Bright Arrey-Mbi vier Profileihgaben einsetzen. Besonders gespannt war man auf das FC-Debüt von Innenverteidiger Arrey-Mbi, den die Kölner im Winter für anderthalb Jahre vom FC Bayern München ausgeliehen hatten.

In einer munteren Anfangsphase standen aber andere Spieler im Mittelpunkt, denn die Kölner konnten ihre Überlegenheit schnell ummünzen. Ricardo Henning und Thomas Kraus trafen zu 1:0 und 2:0, beide Treffer wurden vorbereitet von Profi Ostrak.

[b]1. FC Köln:[/b] Urbig - Henning, Örnek (75. Waldminghaus), Arrey-Mbi, Kuyucu - Olesen - Schwirten (68. Nottbeck), Obuz, Ostrak - Kraus (60. Jansen), Mittelstädt (46. Petermann) [/b] Urbig - Henning, Örnek (75. Waldminghaus), Arrey-Mbi, Kuyucu - Olesen - Schwirten (68. Nottbeck), Obuz, Ostrak - Kraus (60. Jansen), Mittelstädt (46. Petermann) Gladbach: Kersken - Kemper, Lieder, Telalovic, Kurt, Lofolomo, Holtby (88. Touray), Lockl, Schroers, Schlosser (66. Hoogewerf), Meuer (82. Beckhoff) Tore: 1:0 Henning (11.), 2:0 Kraus (28.) Schiedsrichter: Thibaut Scheer

Nach dem Wechsel passierte nicht mehr viel. Es blieb beim 2:0, auch, weil Justin Petermann kurz vor dem Ende einen Handelfmeter für den FC über das Tor schoss. Die Kölner bleiben damit auf dem siebten Platz, Gladbach verweilt auf Rang elf. Für Köln und Gladbach geht es nun erst am 5. März (14 Uhr) weiter. Der FC muss bei den SF Lotte ran, Gladbach trifft zeitgleich zuhause auf Alemannia Aachen.