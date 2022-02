Regionalliga: Uhlig nach Abbruch - "Das ist nicht RWE"

Kurz nach dem abgebrochenen Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster hat sich RWE-Boss Marcus Uhlig für ein Statement gestellt.

Was für ein trauriger Ausgang des Regionalliga-Spitzenspiels zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster (1:1 zur Zeit des Abbruchs). Ein Böller in der RWE-Kurve wurde gezündet, zwei Preußen-Spieler verletzten sich bei der dummen Aktion.

Die Preußen betonten: "Das Spiel in Essen wird abgebrochen. Verletze Spieler auf unserer Seite lassen eine Fortsetzung unter regulären Bedingungen nicht zu."





Kurz darauf twitterte RWE: "Unfassbar, was wir hier gerade gesehen haben. Statt eines sportlichen Spitzenduells auf dem Platz, entscheiden sich einzelne, in unfairster und nicht zu tolerierender Weise das Spiel so zu beeinflussen."

Wenige Minuten nach dem Abbruch stellte sich auch RWE-Boss Marcus Uhlig, der erklärte: "Es ist sehr, sehr unschön, was hier passiert ist. Zwei Ersatzspieler der Preußen haben sich verletzt. Der Schiedsrichter hat nach einer Beurteilung der Gesamtsituation entschieden, dass er nicht mehr anpfeift. Wir versuchen nun einen störunsgfreien Abgang der Zuschauer zu regeln. Ob das Spiel wiederholt wird oder oder wie es sonst weitergeht, darüber möchte ich nicht spekulieren. Was mir noch wichtig ist: Das ist nicht RWE, das ist nicht die Hafenstraße, die Tat eines Einzelnen kann hier richtig was kaputt machen. Wir arbeiten das auf und werden die Öffentlichkeit informieren, sobald Dinge feststehen."