Fortuna Köln: Sieg ohne fünf Stammspieler - der zweite Anzug sitzt

Fortuna Köln bleibt an der Tabellenspitze dran. Die Kölner stellten beim 2:1-Sieg in Lotte auch unter Beweis, dass der zweite Anzug gut sitzt. Der Sportchef ist stolz.

Fortuna Köln hat auf dem tiefen Acker am Lotter Kreuz einen großen Willen und eine tolle Leidenschaft an den Tag gelegt. Und: Auch ohne fünf Stammspieler konnten die Südstädter einen Arbeitssieg erringen.

Denn die Innenverteidiger Dominik Lanius (Rücken) und Jannik Löhden (Wasser im Knochenmark) fielen verletzt aus, auch Mittelfeldspieler Maik Kegel fehlte angeschlagen, Torjäger Sascha Marquet musste nach einem positiven Corona-Test passen. Zudem musste Abwehrspieler Sören Dieckmann (Wade) nach nur neun Minuten verletzungsbedingt vom Feld. Jan-Luca Rumpf, ebenfalls ein potentieller Startelf-Kandidat, fällt seit Monaten aufgrund eines Knorpelschadens aus. Doch die Fortuna bewies, dass auch auf die Alternativen von Trainer Alexander Ende Verlass ist.

So spielte Fortuna Köln in Lotte: Weis - Dieckmann (9. Nadjombe), Poggenberg, Fünger, Thaqi - Batarilo, Hölscher (46. Ubabuike) - Najar, Dej, Owusu (73. Imbongo) - Demaj (77. Försterling). Weis - Dieckmann (9. Nadjombe), Poggenberg, Fünger, Thaqi - Batarilo, Hölscher (46. Ubabuike) - Najar, Dej, Owusu (73. Imbongo) - Demaj (77. Försterling). Tore: 0:1 Owusu (36.), 0:2 Imbongo (84.), 1:2 Brauer (90.)

"Das war schon ein hartes Stück Arbeit. Die Jungs haben das sensationell gemacht. Wir sind unfassbar stolz auf die Mannschaftsleistung. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Unser Torjäger Marquet ist am Spieltag positiv auf das Coronavirus getestet worden, Abwehrchef Lanius musste nach dem Aufwärmen passen und dann machte nach neun Minuten noch die Wade von Dieckmann zu. Das waren schon herbe personelle Rückschläge. Wir haben mit zwei 19-jährigen Innenverteidigern und einem 20-jährigen Außenverteidiger das Spiel gewonnen. Die Jungs haben sich ein dickes Lob verdient", erzählt Stefan Puczynski, Sportchef der Fortuna, gegenüber RevierSport.

Wir wollen dranbleiben und wissen, dass wir uns bei der starken, konstanten Konkurrenz kaum Patzer erlauben dürfen. Stefan Puczynski, Fortuna-Sportchef

Mit einem Sieg am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den Bonner SC könnte die Fortuna bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Rot-Weiss Essen herankommen. Dieser duelliert sich bekanntlich am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit Preußen Münster. "Ich erwarte gegen Bonn ein intensives Spiel. Die Bonner kämpfen um den Klassenerhalt. Wir wollen dranbleiben und wissen, dass wir uns bei der starken, konstanten Konkurrenz kaum Patzer erlauben dürfen. Wir werden unser Ding durchziehen und voll auf Sieg spielen", betont Puczynski.

Während Löhden definitiv weiter - er stand zuletzt im Dezember 2021 gegen Rödinghausen auf dem Rasen - ausfallen wird, soll Kegel wieder zum Kader gehören. Bei Marquet müssen die Fortunen den PCR-Test und bei Dieckmann sowie Lanius die MRT-Untersuchungen abwarten.